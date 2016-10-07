Suriye yenilgisi Çin'i sokağa döktü

Son 2 yıldır futbol dünyasına astronomik yatırımlar yapan Çin, milli takımlar bazında arzuladığı başarıyı elde etmek için bir süre daha bekleyeceğe benziyor...

Eurosport'un haberine göre; Maçtan sonra sokağa dökülen taraftarlar yürüyüş düzenleyerek Çin Futbol Federasyonu başkanını istifaya davet etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taraftarların ''Cai Zhenhua, istifa!'' dedikleri görülüyor.

Devlet Başkanı Xi Jinping'in propaganda malzemesi olarak kullanmak istediği futbolda Çin'in son yıllarda yaptığı yatırımlar milyarlarca dolar tutarında. Ülkeye gelen yıldız futbolcuların dışında oyuncu yetiştirmek için binlerce futbol akademisi açan Çin, bu akademilerin başına da Brezilya gibi futbol ülkelerinden antrenörler getirdi.







Ülkenin kuzeyinde bulunan Zhuque Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin seyircinin önünde Suriye karşısında oldukça etkisiz bir futbol oynayan ve 1-0 yenilen milli takımın 2018 Rusya'da yer alması bu sonucun ardından oldukça zora girdi. FIFA sıralamasında 78. sırada bulunan Çin'in 114. sırada bulunan Suriye karşısında oynadığı futbolu ''amatörce'' olarar yorumlayan gazeteciler, harcanan paralara rağmen milli takımın hiçbir gelişme göstermediğini belirtti.