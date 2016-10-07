Sneijderli Hollanda farka gitti
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde bugün 3 grupta 9 maç oynandı.
FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı. A Grubu'nda oynanan maçta Hollanda, sahasında karşılaştığı Belarus'u 4-1 yenerken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, ikinci yarıda yerini Davy Pröpper'e bıraktı.
B Grubu'nda Portekiz ise evinde Andorra'yı 6-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma 90 dakika forma giyerken, 1 de asist yaptı. Cristiano Ronaldo ise 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.
Aynı grupta İsviçre, deplasmanda Macaristan'ı 3-2 yenerken, Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok 72. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil oldu.
A, B ve H gruplarında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Hollanda-Belarus: 4-1
Fransa-Bulgaristan: 4-1
Lüksemburg-İsveç: 0-1
B Grubu:
Portekiz-Andorra: 6-0
Macaristan-İsviçre: 2-3
Letonya-Faroe Adaları: 0-2
H Grubu:
Belçika-Bosna Hersek: 4-0
Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0
Estonya-Cebelitarık: 4-0
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:54
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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