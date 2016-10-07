Sneijderli Hollanda farka gitti

FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı. A Grubu'nda oynanan maçta Hollanda, sahasında karşılaştığı Belarus'u 4-1 yenerken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, ikinci yarıda yerini Davy Pröpper'e bıraktı.



B Grubu'nda Portekiz ise evinde Andorra'yı 6-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma 90 dakika forma giyerken, 1 de asist yaptı. Cristiano Ronaldo ise 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.



Aynı grupta İsviçre, deplasmanda Macaristan'ı 3-2 yenerken, Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok 72. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil oldu.



A, B ve H gruplarında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:



Hollanda-Belarus: 4-1



Fransa-Bulgaristan: 4-1



Lüksemburg-İsveç: 0-1

B Grubu:



Portekiz-Andorra: 6-0



Macaristan-İsviçre: 2-3



Letonya-Faroe Adaları: 0-2

H Grubu:



Belçika-Bosna Hersek: 4-0



Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0



Estonya-Cebelitarık: 4-0