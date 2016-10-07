 Sneijderli Hollanda farka gitti – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Sneijderli Hollanda farka gitti

    Sneijderli Hollanda farka gitti

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde bugün 3 grupta 9 maç oynandı.

    Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı. A Grubu'nda oynanan maçta Hollanda, sahasında karşılaştığı Belarus'u 4-1 yenerken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 'ın Hollandalı futbolcusu Wesley , ikinci yarıda yerini Davy Pröpper'e bıraktı.

    B Grubu'nda Portekiz ise evinde Andorra'yı 6-0 mağlup etti. 'ın Portekizli futbolcusu 90 dakika forma giyerken, 1 de asist yaptı. Cristiano Ronaldo ise 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

    Aynı grupta İsviçre, deplasmanda Macaristan'ı 3-2 yenerken, Galatasaraylı futbolcu 72. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil oldu.

    A, B ve H gruplarında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Hollanda-Belarus: 4-1

    Fransa-Bulgaristan: 4-1

    Lüksemburg-İsveç: 0-1

    B Grubu:

    Portekiz-Andorra: 6-0

    Macaristan-İsviçre: 2-3

    Letonya-Faroe Adaları: 0-2

    H Grubu:

    Belçika-Bosna Hersek: 4-0

    Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

    Estonya-Cebelitarık: 4-0

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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