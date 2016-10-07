Skandallar oteli Baur au Lac’tan kaçış
FIFA'daki skandalların ortaya çıkarıldığı otel olarak nam salan Baur au Lac artık toplantı yapılmayacak. 2015 yılındaki tarihi operasyonlarda İsviçre polisi tarafından iki kez basılan ve adını FIFA tarihine kazıyan meşhur Baur au Lac oteli, artık kullanılmayacak
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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