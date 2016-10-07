Portekiz gol oldu yağdı

Karşılaşmaya golle başlayan Portekiz, Ronaldo'nun 2. ve 4. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0 yaparken yıldız oyuncu da tarihe geçti. 190 saniyede 2 gol atan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nin en hızlı 2 gol atan oyuncusu oldu.

İlk yarıda son sözü Portekiz adına Joao Cancelo söyledi. 3-0!

İkinci yarıda Ronaldo fırtınası devam etti. 47. dakikada attığı golle hat-trick yapan Ronaldo kariyerindeki 42'inci hat-trick'ine ulaşmış oldu. 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo skoru 5-0'a getirdi.

Maçta son söz 86. dakikada Andre Silva söyledi. 6-0!

Gruptaki ilk maçında Ronaldo'suz İsviçre'ye deplasmanda 2-0 kaybeden Portekiz bu sonuçla kendini taraftarına affettirdi ve grupta da 3. sıraya yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma 90 dakikada sahada kalırken Ronaldo'nun 4. dakikada attığı golde de asisti yapan isim oldu.