 "Kahramanca geri dönüş" – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    "Kahramanca geri dönüş"

    "Kahramanca geri dönüş"

    A Milli Takımın pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ekiplerinden İzlanda'nın dün akşam oynadığı Finlandiya karşılaşmasında uzatmalarda attığı 2 gol ile maçı 3-2 kazanması 'nın ve 'nın internet sitelerine manşet oldu.

    , "İzlanda'dan kahramanca geri dönüş" manşeti attığı haberinde İzlanda takımının maç bitiminin son anına kadar savaştığını ve uzatmalarda bulduğu 2 gol ile karşılamayı kazandığını yazdı.

    ise, "2 uzatma golü İzlanda'yı galibiyete" taşıdı manşeti attı.

    Öte yandan 'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan'ın Kosova karşısında 6-0'lık galibiyeti ve Hırvat golcü Mandzukic'in karşılamada 3 gol atarak hat-trick yapmasına da hem UEFA, hem de FIFA tarafından dikkat çekilerek, "Suskun golcü geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:43
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