FIFA , "İzlanda'dan kahramanca geri dönüş" manşeti attığı haberinde İzlanda takımının maç bitiminin son anına kadar savaştığını ve uzatmalarda bulduğu 2 gol ile karşılamayı kazandığını yazdı.

UEFA ise, "2 uzatma golü İzlanda'yı galibiyete" taşıdı manşeti attı.



Öte yandan Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan'ın Kosova karşısında 6-0'lık galibiyeti ve Hırvat golcü Mandzukic'in karşılamada 3 gol atarak hat-trick yapmasına da hem UEFA, hem de FIFA tarafından dikkat çekilerek, "Suskun golcü geri döndü" ifadeleri kullanıldı.