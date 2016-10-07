"Kahramanca geri dönüş"
A Milli Takımın pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ekiplerinden İzlanda'nın dün akşam oynadığı Finlandiya karşılaşmasında uzatmalarda attığı 2 gol ile maçı 3-2 kazanması FIFA'nın ve UEFA'nın internet sitelerine manşet oldu.
UEFA ise, "2 uzatma golü İzlanda'yı galibiyete" taşıdı manşeti attı.
Öte yandan Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan'ın Kosova karşısında 6-0'lık galibiyeti ve Hırvat golcü Mandzukic'in karşılamada 3 gol atarak hat-trick yapmasına da hem UEFA, hem de FIFA tarafından dikkat çekilerek, "Suskun golcü geri döndü" ifadeleri kullanıldı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:43
- Komando Fener
Toplam 1
Yorum
fb li şampiyonluk için çok çalışmaları lazım rvp harika oynamadan imkansız
- Muratbey gruplarda: 85-66
Toplam 2
Yorum
Metin OTURAKLI Tebrikler FOTOMAÇ Anadolunun bağrından çıkmış Uşak Sportif Basketbol takımının Avrupa başarısını sizden başka habeber yapan olmadı.
- Harika çocuk
Toplam 4
Yorum
emre emre mor inanılmaz yetenekli ama sadece çalım atmakla olmaz, 1-2 leri öğrenmeli, ara paslarını daha net vermeli, kendini press yaparak yormamalı
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