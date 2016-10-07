Hocasıyla tokalaşmadı gitti!

İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) açıklamasına göre Pelle, dünkü maçta oyundan çıktığı sırada yaptığı hareketler nedeniyle 9 Ekim'deki Makedonya maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

Açıklamada, kararın İtalya Teknik Direktörü Ventura ile yapılan görüşmenin ardından alındığı ve kadro dışı kalan oyuncunun kamptan ayrıldığı belirtildi.



Elemelerde İtalya'nın Torino kentinde yapılan ve 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin 60. dakikasında oyundan alınan ve yerini Ciro Immobile'ye bırakan Pelle, Ventura'nın, performansı nedeniyle kendisine teşekkür etmek amacıyla uzattığı elini sıkmamıştı.