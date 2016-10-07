Hocasıyla tokalaşmadı gitti!
İtalyan milli futbolcu Graziano Pelle, İspanya ile 2018 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda yaptıkları maçta oyundan çıkarken teknik direktör Giampiero Ventura'ya yönelik hareketinden dolayı kadro dışı bırakıldı.
İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) açıklamasına göre Pelle, dünkü maçta oyundan çıktığı sırada yaptığı hareketler nedeniyle 9 Ekim'deki Makedonya maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.
Açıklamada, kararın İtalya Teknik Direktörü Ventura ile yapılan görüşmenin ardından alındığı ve kadro dışı kalan oyuncunun kamptan ayrıldığı belirtildi.
Elemelerde İtalya'nın Torino kentinde yapılan ve 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin 60. dakikasında oyundan alınan ve yerini Ciro Immobile'ye bırakan Pelle, Ventura'nın, performansı nedeniyle kendisine teşekkür etmek amacıyla uzattığı elini sıkmamıştı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:26
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 5
Yorum
Edimen Defansın önünde oynayan okay ve aytaç,diğer büyüklerin aynı mevkideki oyuncularına göre oldukça zayıflar.düşünsenize aynı mevkide gs de,selçuk ve tolga,fb de mehmet topal ve ozan,bjk de atiba ve gökhan inler var.diğer takımları saymıyorum bile.şu saydıklarım bizim okay ve aytaçdan en az 5 gömlek üstünler.nasıl rekabet edeceksin karşındakilerle peki bu kadroyla? hücum hattını karşılaştırsam oturur ağlarız.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 5
Yorum
Ayhan KAYA Adamı sol kanat oynat ondan sonra neşter vur O neşteri önce kendine vur Ersun hoca dünyayı yeniden keşfetmene gerek yok herkesi yerinde oynak her şey kendiliğinden düzelir merak etme neşter vurmanada gerek kalmaz
- Baskıdan korkmam
Toplam 2
Yorum
1903 Gomez'i uçurduk, Sosa'yi uçurduk seni öyle bir uçuracagizki sen bile sasacaksin Kartalim.
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