 En iyi kaleciler de ıskalar – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    En iyi kaleciler de ıskalar

    En iyi kaleciler de ıskalar

    Dün oynanan Dünya Kupası eleme maçlarında Uruguay kalecisi Muslera ve İtalya kalecisi Buffon benzer hataya imza attılar

    Dünyanın sayılı kalecileri arasında gösterilen Fernando Muslera ve Gianluigi Buffon milli maçlarda benzer hatayı yaptılar. Kurtarışlarıyla takımlarına güven veren iki kaleci de kalelerine gelen topu uzaklaştırmak isterken ıskaladılar.

    BUFFON MUSLERA KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ
    Uruguaylı Muslera'ya bu pozisyon sonrasında şansı yardım etti. Adalberto Penaranda tecrübeli kaleciyi geçti. Ancak kolay pozisyonda topu boş kaleye gönderemedi. Muslera kadar şanslı olmayan İtalyan kaleci Buffon ise yaptığı hata sonrasında Vitolo'nun golüne engel olmadı.

    Öte yandan Uruguay Venezuela'yı 3-0 yenerken İspanya italya ile 1-1 berabere kaldı.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:38
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