En iyi kaleciler de ıskalar
Dün oynanan Dünya Kupası eleme maçlarında Uruguay kalecisi Muslera ve İtalya kalecisi Buffon benzer hataya imza attılar
Dünyanın sayılı kalecileri arasında gösterilen Fernando Muslera ve Gianluigi Buffon milli maçlarda benzer hatayı yaptılar. Kurtarışlarıyla takımlarına güven veren iki kaleci de kalelerine gelen topu uzaklaştırmak isterken ıskaladılar.
BUFFON MUSLERA KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ
Uruguaylı Muslera'ya bu pozisyon sonrasında şansı yardım etti. Adalberto Penaranda tecrübeli kaleciyi geçti. Ancak kolay pozisyonda topu boş kaleye gönderemedi. Muslera kadar şanslı olmayan İtalyan kaleci Buffon ise yaptığı hata sonrasında Vitolo'nun golüne engel olmadı.
Öte yandan Uruguay Venezuela'yı 3-0 yenerken İspanya italya ile 1-1 berabere kaldı.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:38
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Bunlar mı battı, hiç adil olmamış
- "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Tüh :-(
- Oyuncular etkilenmiş
Toplam 8
Yorum
Hazar Ceyhun Boş ve palavra insanların göklere çıkarılmasının örneklerine Türk tarihinde ziyadesiyle rastlarız. Osmanlı böyle yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti de 3 ay önce aynı palavranın pençesinden milletin sağduyusu ile kurtuldu. Yazık bu ülkeye ve millete...
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