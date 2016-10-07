En iyi kaleciler de ıskalar

Dünyanın sayılı kalecileri arasında gösterilen Fernando Muslera ve Gianluigi Buffon milli maçlarda benzer hatayı yaptılar. Kurtarışlarıyla takımlarına güven veren iki kaleci de kalelerine gelen topu uzaklaştırmak isterken ıskaladılar.

BUFFON MUSLERA KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ

Uruguaylı Muslera'ya bu pozisyon sonrasında şansı yardım etti. Adalberto Penaranda tecrübeli kaleciyi geçti. Ancak kolay pozisyonda topu boş kaleye gönderemedi. Muslera kadar şanslı olmayan İtalyan kaleci Buffon ise yaptığı hata sonrasında Vitolo'nun golüne engel olmadı.

Öte yandan Uruguay Venezuela'yı 3-0 yenerken İspanya italya ile 1-1 berabere kaldı.