Demirören'e doğum günü sürprizi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in doğum günü, A Milli Futbol Takımı'nın Konya'da kamp yaptığı otelde kutlandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kutlamaya TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti katıldı.
Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile kesen Yıldırım Demirören'in, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip, yapmış oldukları jestten dolayı kendilerine teşekkür ettiği ifade edildi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:19
- Ozan’dan üçüncü gol
Toplam 3
Yorum
fb ben de fenerliyim ama milli takımda fb gs muhabbeti yapılmaz hepsi bizim oyuncularımız. ozan da cenk de tolga da .
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 4
Yorum
MERT Şut çalışmalı, kafa vuruşu çalışmalı. Ayrıca tüm pasları kendi çevresinde ve hücuma sırtını dönerek ayak içi ile alma olayını bırakmalı.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 1
Yorum
Cordiplomat Mehmet Ekiciye niye fatura kesiliyor.Yanında oynayan diğer oyuncular çokmu iyi.Mehmeti aktif hale getirecek hocadır.Yanında kantta ve önünde oynayanların pasif olamsı onuda aynı duruma getiriyor.
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