 Demirören'e doğum günü sürprizi – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Demirören'e doğum günü sürprizi

    Demirören'e doğum günü sürprizi

    Federasyonu () Başkanı 'in doğum günü, A Milli Futbol Takımı'nın Konya'da kamp yaptığı otelde kutlandı.

    'den yapılan açıklamaya göre, kutlamaya TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti katıldı.

    Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile kesen 'in, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip, yapmış oldukları jestten dolayı kendilerine teşekkür ettiği ifade edildi.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:19
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