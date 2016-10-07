Demirören'e doğum günü sürprizi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kutlamaya TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti katıldı.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile kesen Yıldırım Demirören'in, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip, yapmış oldukları jestten dolayı kendilerine teşekkür ettiği ifade edildi.