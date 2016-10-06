 Yeşil sahalarda görülmemiş ceza – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Yeşil sahalarda görülmemiş ceza

    Yeşil sahalarda görülmemiş ceza
    Çek Cumhuriyeti Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Sparta Prag yönetimi, futbolcuları Tomas Koubek ve Lukas Vacha'ya görülmemiş bir ceza verdi. Kulüp yönetimi, kadınlara yönelik olumsuz sözleri nedeniyle bu iki futbolcuya kadın takımıyla idmanlara çıkma cezası verdi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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