Yeşil sahalarda görülmemiş ceza

Çek Cumhuriyeti Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. Sparta Prag yönetimi, futbolcuları Tomas Koubek ve Lukas Vacha'ya görülmemiş bir ceza verdi. Kulüp yönetimi, kadınlara yönelik olumsuz sözleri nedeniyle bu iki futbolcuya kadın takımıyla idmanlara çıkma cezası verdi.