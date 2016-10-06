"O, sıradan bir futbolcu değil"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Bastian Schweinsteiger'e destek verdi.
Hollandalı teknik adam Louis van Gaal döneminde Manchester ekibine transfer olan 32 yaşındaki Schweinsteiger, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maçta oynamasına karşın Mourinho döneminde hiç forma şansı bulamadı.
Mourinho, sezon başında Schweinsteiger'i kadroda düşünmediğini açıklamış, Alman futbolcu ise Manchester United'ın son durağı olduğunu söylemişti.
Formasını 121 kez giydiği Almanya Milli Takımı'na temmuz ayında veda eden Schweinsteiger'in, Manchester United ile 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
- Semih Kaya çok formda
Toplam 2
Yorum
Fenerli Genç Bu adam bir başka defansta top geçirmiyor bence ilk 11 e girmesi lazım
- Millilerden birlik beraberlik mesajı
Toplam 1
Yorum
GS BRAVO HOCA GENÇLERLE YOLA DEVAM!!!!!
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 1
Yorum
alpben geçen sezon melo da melo diye tutturmuştuk şimdi aklımızdan bile geçmiyo
"O, sıradan bir futbolcu değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.