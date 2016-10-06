"O, sıradan bir futbolcu değil"

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Manchester United'ın başına geçmesinin ardından takımda düşünmediği Schweinsteiger'in durumunu değerlendiren 25 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, "Manchester United'ın formda bir Schweinsteiger'den yüzde 100 verim alacağına inanıyorum. O, sıradan ya da 18-19 yaşında bir futbolcu değil." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal döneminde Manchester ekibine transfer olan 32 yaşındaki Schweinsteiger, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maçta oynamasına karşın Mourinho döneminde hiç forma şansı bulamadı.

Mourinho, sezon başında Schweinsteiger'i kadroda düşünmediğini açıklamış, Alman futbolcu ise Manchester United'ın son durağı olduğunu söylemişti.

Formasını 121 kez giydiği Almanya Milli Takımı'na temmuz ayında veda eden Schweinsteiger'in, Manchester United ile 30 Haziran 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor.