İşte yarınki maç programı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın A, B ve H gruplarında 9 maç oynanacak.
Günün dikkati çeken karşılaşmasında Belçika, Bosna Hersek'i konuk edecek. H Grubu'nda ilk haftayı kayıpsız geçen iki takımın maçı, Kral Baudouin Stadı'nda yapılacak.
Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Portekiz ise B Grubu ilk maçında İsviçre deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti, Municipal de Aveiro Stadı'nda ağırlayacağı Andorra önünde telafi etmeye çalışacak.
Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu:
Hollanda-Belarus
Fransa-Bulgaristan
Lüksemburg-İsveç
B Grubu:
Portekiz-Andorra
Macaristan-İsviçre
Letonya-Faroe Adaları
H Grubu:
Belçika-Bosna Hersek
Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi
Estonya-Cebelitarık
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:06
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 50
Yorum
Ünlü Tabiki gs
- Semih Kaya çok formda
Toplam 1
Yorum
ASLAN PARÇASI Aynen abi kimsenin yeri garanti olmasın; formayı ıslatan alsın..
- Takım ruhunu yakaladık
Toplam 1
Yorum
wr_serhat bazen evine gitmeyip tesislerde fazladan çalışıp tesislerden yatan ADAM ALLAH İşini rast getirsin
İşte yarınki maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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