 İşte yarınki maç programı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    İşte yarınki maç programı

    İşte yarınki maç programı

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın A, B ve H gruplarında 9 maç oynanacak.

    Günün dikkati çeken karşılaşmasında Belçika, Bosna Hersek'i konuk edecek. H Grubu'nda ilk haftayı kayıpsız geçen iki takımın maçı, Kral Baudouin Stadı'nda yapılacak.

    Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Portekiz ise B Grubu ilk maçında İsviçre deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti, Municipal de Aveiro Stadı'nda ağırlayacağı Andorra önünde telafi etmeye çalışacak.

    Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

    A Grubu:

    Hollanda-Belarus

    Fransa-Bulgaristan

    Lüksemburg-İsveç

    B Grubu:

    Portekiz-Andorra

    Macaristan-İsviçre

    Letonya-Faroe Adaları

    H Grubu:

    Belçika-Bosna Hersek

    Yunanistan-Kıbrıs Rum Kesimi

    Estonya-Cebelitarık

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:06
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