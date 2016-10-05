"Bu hakemlerle bu lig bitmez"

İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:



"Bu eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Daha ligin başındayız. Bu hakemleri bu hale getiren biziz; spor medyası, yayıncı kuruluşu ve yazarlarıyla. Bir pozisyon anlatacağım. Bana deyin ki, "Şu gazetede ben bu pozisyonu okudum." Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı. Maçın bitmesine 12 dakika falan var, berabere durum. Fenerbahçeli Mehmet Topal, Osmanlısporlu futbolcunun ayağına bastı. Burada sarı kart tartışmasız. Kırmızı olabilir mi, düşünülür; vuruşun şiddetine göre. Çünkü, o ayak kırılabilir, parmaklar kırılabilir, her şey olabilir..."

''TOPAL'I KART İÇİN YANINA ÇAĞIRDI''

"Mehmet Topal da ne yaptığının farkında olduğu için, çünkü sarı kartı var; kendini hemen yere attı. Hakem kartını çıkardı, olay yerine doğru yürüdü. Baktı, Mehmet Topal'ı gördü. Faulü Mehmet Topal'ın lehine, kartı da o darbeyi yiyen Osmanlısporlu futbolcunun aleyhine verdi. İnanılır gibi değil. Şansal Büyüka kardeşim elinde bu görüntüler var. Eğer kendine güvenin varsa bu görüntüleri al, otur, konuşalım."



