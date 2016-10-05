"Bu hakemlerle bu lig bitmez"
A Spor Yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor’da yayınlanan 90’a programında Osmanlıspor - Fenerbahçe maçında Mehmet Topal'ın kırmızı kart görerek oyundan atılması gerektiğini söyledi. Uluç, "Bu eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez" dedi.
İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:
"Bu eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Daha ligin başındayız. Bu hakemleri bu hale getiren biziz; spor medyası, yayıncı kuruluşu ve yazarlarıyla. Bir pozisyon anlatacağım. Bana deyin ki, "Şu gazetede ben bu pozisyonu okudum." Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı. Maçın bitmesine 12 dakika falan var, berabere durum. Fenerbahçeli Mehmet Topal, Osmanlısporlu futbolcunun ayağına bastı. Burada sarı kart tartışmasız. Kırmızı olabilir mi, düşünülür; vuruşun şiddetine göre. Çünkü, o ayak kırılabilir, parmaklar kırılabilir, her şey olabilir..."
''TOPAL'I KART İÇİN YANINA ÇAĞIRDI''
"Mehmet Topal da ne yaptığının farkında olduğu için, çünkü sarı kartı var; kendini hemen yere attı. Hakem kartını çıkardı, olay yerine doğru yürüdü. Baktı, Mehmet Topal'ı gördü. Faulü Mehmet Topal'ın lehine, kartı da o darbeyi yiyen Osmanlısporlu futbolcunun aleyhine verdi. İnanılır gibi değil. Şansal Büyüka kardeşim elinde bu görüntüler var. Eğer kendine güvenin varsa bu görüntüleri al, otur, konuşalım."
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:50
- 4-4-2’ye dönüş
Toplam 12
Yorum
asıl format 4-4-1-1 eren ilerde podolski hemen arkasında..... elmanderli kadro da böyleydi....
- Yanal'a tam destek
Toplam 10
Yorum
ged 61 arkadaşlar tabiki bu zor günlerde kulübe,yönetime,hoacaya ve oyunculara destek vermeliyiz..ama ersun yanal da kafasını değiştirmeli inad ugruna oynattığı mehmet ekici,aytaç kara ve muhammet demir den vaz geçip hucum ağırlıklı bir sistem uygulamalı..ayrıca oyuncular bu kadar orta saha agırlıklı oyuncuların gol atamıyacagına inandığı için bir gol yiyince kırılma ve çökme oluyor..nasılsa her maç 3 4 yiyoruz bari hucum yapalım..gs antalya maçını gördük gs mağlüp ama üç forvet oyuncuları karşı sahadan hiç çıkmadılar..bizim oyuncularımızda en az onlar kadar kaliteli, yeterki kafamızda hucum ve direnç olsun..allahın izniyle başaracaz ve bu sıkıntılı dönemden çıkacağız...
- F.Bahçe hayaliydi
Toplam 7
Yorum
12 numara Bouchra hanım RvP yi önce senin motive etmen gerekli gerisi zaten gelir...ne demişler Her başarılı Erkeğin arkasında bir kadın vardır....
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