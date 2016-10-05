 "Bu hakemlerle bu lig bitmez" – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    "Bu hakemlerle bu lig bitmez"

    "Bu hakemlerle bu lig bitmez"

    A Yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor’da yayınlanan 90’a programında Osmanlıspor - maçında Mehmet Topal'ın kırmızı kart görerek oyundan atılması gerektiğini söyledi. Uluç, "Bu eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez" dedi.

    İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:

    "Bu eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Daha ligin başındayız. Bu hakemleri bu hale getiren biziz; medyası, yayıncı kuruluşu ve yazarlarıyla. Bir pozisyon anlatacağım. Bana deyin ki, "Şu gazetede ben bu pozisyonu okudum." - Osmanlıspor maçı. Maçın bitmesine 12 dakika falan var, berabere durum. Fenerbahçeli Mehmet Topal, Osmanlısporlu futbolcunun ayağına bastı. Burada sarı kart tartışmasız. Kırmızı olabilir mi, düşünülür; vuruşun şiddetine göre. Çünkü, o ayak kırılabilir, parmaklar kırılabilir, her şey olabilir..."

    ''TOPAL'I KART İÇİN YANINA ÇAĞIRDI''

    "Mehmet Topal da ne yaptığının farkında olduğu için, çünkü sarı kartı var; kendini hemen yere attı. Hakem kartını çıkardı, olay yerine doğru yürüdü. Baktı, Mehmet Topal'ı gördü. Faulü Mehmet Topal'ın lehine, kartı da o darbeyi yiyen Osmanlısporlu futbolcunun aleyhine verdi. İnanılır gibi değil. Şansal Büyüka kardeşim elinde bu görüntüler var. Eğer kendine güvenin varsa bu görüntüleri al, otur, konuşalım."

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:50
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