Sparta Praglı kaleci kadınlardan özür diledi
Sparta Prag'ın kalecisi Tomas Koubek, Brno ile oynanan lig maçında, kadın yardımcı hakemin verdiği ofsayt kararı nedeniyle yaptığı açıklamalar yüzünden özür mesajı yayımladı
Sparta Prag'ın kalecisi Tomas Koubek, Brno ile oynanan lig maçında, kadın yardımcı hakemin verdiği ofsayt kararı nedeniyle yaptığı açıklamalar nedeniyle kadınlardan özür diledi.
Çek Cumhuriyeti 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında yapılan Brno ile Sparta Prag maçında kadın yardımcı hakemin yanlış ofsayt kararı vermesi sonrası kadınlar hakkında olumsuz paylaşımda bulunan Sparta Prag'ın kalecisi Koubek, Facebook sayfasından bugün yaptığı açıklamada, "Maçın hemen arkasından söylediğim cümlelerle ilgili çok üzgünüm ve tüm kadınlardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Prag ekibinin file bekçisi Koubek, dün oynanan maçın ardından, "Bence kadınlar fırında yararlıdır ve erkek futbolunda resmi görev almamalılar." diye konuşmuştu.
Ligin 9. haftasında Sparta Prag, son dakikasına 3-2 önde girdiği karşılaşmadan, Brno orta saha oyuncusu Alois Hycka'nın birkaç metre ofsaytta olmasına rağmen kadın yardımcı hakemin bayrağını kaldırmaması nedeniyle 3-3 berabere ayrılmıştı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 02:19
- Sistem işliyor
Toplam 1
Yorum
Aleks Evet MHKnin kiyak sistemi iyi isliyor,memnun edici!!!!
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 1
Yorum
Aleks Fenerbahcenin elinde Fernandao haric 3 golcu var,sorun forvet degil,sorun ortasaha,ortasaha,ortasaha,yuz defa soyledik,Ibrahimovici,suarezi getirin,bu ortasahayla basarili olamaz.
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 5
Yorum
Tufan ayvalık Başarısız hak edilmeyen ama alınan bolca maaş ve primler maç önceleri saçma sapan reklam filmleri ( gına getiriyorlar ) halktan hesap sorma lak lak yapılan buhuzlar eğik başlar ( TÜRKÜN BAŞINI KİMSE EĞEMEZ DÜNYADA DA ) =TÜRK milli takımı düzeni (futbolda dün yoktur bu gün vardır )
Sparta Praglı kaleci kadınlardan özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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