 Sparta Praglı kaleci kadınlardan özür diledi – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Sparta Praglı kaleci kadınlardan özür diledi

    Sparta Praglı kaleci kadınlardan özür diledi

    'ın kalecisi , Brno ile oynanan lig maçında, kadın yardımcı hakemin verdiği ofsayt kararı nedeniyle yaptığı açıklamalar yüzünden özür mesajı yayımladı

    'ın kalecisi , Brno ile oynanan lig maçında, kadın yardımcı hakemin verdiği ofsayt kararı nedeniyle yaptığı açıklamalar nedeniyle kadınlardan özür diledi.

    Çek Cumhuriyeti 1. Ligi'nin 9. haftasında yapılan Brno ile Sparta Prag maçında kadın yardımcı hakemin yanlış ofsayt kararı vermesi sonrası kadınlar hakkında olumsuz paylaşımda bulunan Sparta Prag'ın kalecisi Koubek, Facebook sayfasından bugün yaptığı açıklamada, "Maçın hemen arkasından söylediğim cümlelerle ilgili çok üzgünüm ve tüm kadınlardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Prag ekibinin file bekçisi Koubek, dün oynanan maçın ardından, "Bence kadınlar fırında yararlıdır ve erkek futbolunda resmi görev almamalılar." diye konuşmuştu.

    Ligin 9. haftasında Sparta Prag, son dakikasına 3-2 önde girdiği karşılaşmadan, Brno orta saha oyuncusu Alois Hycka'nın birkaç metre ofsaytta olmasına rağmen kadın yardımcı hakemin bayrağını kaldırmaması nedeniyle 3-3 berabere ayrılmıştı.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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