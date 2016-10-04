Komadan çıktı!

İngiliz basınında yer alan habere göre, evinde beyin kanaması geçirdikten sonra Yaounde Hastanesinde yoğun bakıma alınan 40 yaşındaki Song'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Komadan çıkan, solunum cihazı kullanmayan ve yüksek tansiyonu kontrol altına alınan Song'un tedavisine uçakla götürüldüğü Fransa'da devam edilecek.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 137 kez forma giyen Song, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sevinci yaşamıştı.



