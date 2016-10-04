 Komadan çıktı! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Komadan çıktı!

    Komadan çıktı!

    Beyin kanaması geçiren Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song'un komadan çıktığı ve tedavi için Fransa'ya götürüldüğü bildirildi.

    İngiliz basınında yer alan habere göre, evinde beyin kanaması geçirdikten sonra Yaounde Hastanesinde yoğun bakıma alınan 40 yaşındaki Song'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Komadan çıkan, solunum cihazı kullanmayan ve yüksek tansiyonu kontrol altına alınan Song'un tedavisine uçakla götürüldüğü Fransa'da devam edilecek.

    İngiltere 'de ve 'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

    Kamerun Milli Takımı'nda 137 kez forma giyen Song, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sevinci yaşamıştı.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Komadan çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.