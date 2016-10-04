Komadan çıktı!
Beyin kanaması geçiren Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song'un komadan çıktığı ve tedavi için Fransa'ya götürüldüğü bildirildi.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.
Kamerun Milli Takımı'nda 137 kez forma giyen Song, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sevinci yaşamıştı.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:02
- Yerel basın: Kabus
Toplam 5
Yorum
mustafa Dünya liseler arası şampıyon olan bunun gibi genc takımlar iyi derece alırken neden gencler oynatılmıyor anlamak mümkün degil....
- Kırılgan takımız
Toplam 18
Yorum
gercekler Ts Şimdiye kadar neden vardı sizce cünkü 3 büyük takımdan başka takım olmadıgından, şuan anadolu takımlar var, TS yaptıkları ve taraftarları DOGU takımları yapmış olsaydılar şuan emin olun farklı olurdu
- Kırılgan takımız
Toplam 18
Yorum
cevap hakkı mehmet ekicinin araya pas attığını, gol attığını, rakibe bastığını gören varmı, varsa yoksa duran top. futbol bu değil
Komadan çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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