Her oyuncuya 100 bin Euro prim!

Meclis Başkanı Kadri Veseli bu vaadini Drenas'ta Rexhep Rexhepi spor stadında Hırvatistan ekibiyle oynanacak maç öncesi antrenmanda bulunan Kosova oyuncularını ziyareti sırasında yaptı. Üzerinde Kosova yazan montla futbolcuları selamlayan veseli, Hırvatistan maçında başarılar diledi. Futbolcular ise Meclis Başkanı Kadri Veseliye , 9 numaralı Milli Takım forması hediye etti. Veseli, İşkodra'nın Loro Boriçi Stadı'nda Perşembe günü oynanacak, maçta galibiyet beklediğini söyledi.