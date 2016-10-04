 Her oyuncuya 100 bin Euro prim! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Her oyuncuya 100 bin Euro prim!

    Her oyuncuya 100 bin Euro prim!

    Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Rusya 2018 Dünya Şampiyona katılma hakkı kazanmaları halinde Kosova Milli Futbol takımının her oyuncusuna 100 bin Euro vereceğini vaat etti.

    Meclis Başkanı Kadri Veseli bu vaadini Drenas'ta Rexhep Rexhepi stadında Hırvatistan ekibiyle oynanacak maç öncesi antrenmanda bulunan Kosova oyuncularını ziyareti sırasında yaptı. Üzerinde Kosova yazan montla futbolcuları selamlayan veseli, Hırvatistan maçında başarılar diledi. Futbolcular ise Meclis Başkanı Kadri Veseliye , 9 numaralı Milli Takım forması hediye etti. Veseli, İşkodra'nın Loro Boriçi Stadı'nda Perşembe günü oynanacak, maçta galibiyet beklediğini söyledi.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:41
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