Her oyuncuya 100 bin Euro prim!
Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Rusya 2018 Dünya Futbol Şampiyona katılma hakkı kazanmaları halinde Kosova Milli Futbol takımının her oyuncusuna 100 bin Euro vereceğini vaat etti.
Meclis Başkanı Kadri Veseli bu vaadini Drenas'ta Rexhep Rexhepi spor stadında Hırvatistan ekibiyle oynanacak maç öncesi antrenmanda bulunan Kosova oyuncularını ziyareti sırasında yaptı. Üzerinde Kosova yazan montla futbolcuları selamlayan veseli, Hırvatistan maçında başarılar diledi. Futbolcular ise Meclis Başkanı Kadri Veseliye , 9 numaralı Milli Takım forması hediye etti. Veseli, İşkodra'nın Loro Boriçi Stadı'nda Perşembe günü oynanacak, maçta galibiyet beklediğini söyledi.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 17:41
- İkisini de yener 6 puanı alırız
Toplam 4
Yorum
traktör volkan sen gol atmayi artik ögren gol kacirmayi birak biktik artik ardayida takima koyun barcelonada gibi oynasin ayip oluyor ha
- Bursaspor’da izin bitiyor
Toplam 1
Yorum
Matkap Meto Abi Neco kardeşime burdan selamlar. Kendini uzmesin. Neco adam gibi adamdır beyler. Erto ne diyorum biliyo musun. Dmden yazmayın beyler.ölümüne tomas neco
- ‘Arda ve Terim çözer’
Toplam 3
Yorum
traktör bu dev adami volkanin yerine fb kalesine koysalar fener o kadar gol yemez
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