 Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı

    Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı

    Mario Gomez, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

    'ın eski futbolcusu Mario Gomez, sakatlığı nedeniyle mili takım kadrosundan çıkarıldı.

    Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Bu sene formasıyla çıktığı 5 maçta da gol kaydedemeyen Alman futbolcuya bir kötü haber de milli takımından geldi. 31 yaşındaki forvet Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maç kadrosunda bulunmayacak.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:07
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