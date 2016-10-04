Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı
Mario Gomez, milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, sakatlığı nedeniyle mili takım kadrosundan çıkarıldı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Bu sene Wolfsburg formasıyla çıktığı 5 maçta da gol kaydedemeyen Alman futbolcuya bir kötü haber de milli takımından geldi. 31 yaşındaki forvet Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maç kadrosunda bulunmayacak.
Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Bu sene Wolfsburg formasıyla çıktığı 5 maçta da gol kaydedemeyen Alman futbolcuya bir kötü haber de milli takımından geldi. 31 yaşındaki forvet Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maç kadrosunda bulunmayacak.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 42
Yorum
traktör divalarin yüzünden oynatilmiyorsun bilader diger ücü torbilli sowun fenerde eski günlerdeki iyi futbolu hakki emenike biraz isim yapmis diye
- Sıra Serdar’da
Toplam 6
Yorum
yorum farki ben koraydan çok ümitliydim, kumaşı iyiydi onun. asıl şanssızlık koray oldu. kupa maçlarında serdar-koray, serdar-semih denenmeli
- Tolga yine zirvede
Toplam 5
Yorum
korkmaz aldi ya
Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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