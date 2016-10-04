 En pahalı takım Manchester United – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    En pahalı takım Manchester United

    En pahalı takım Manchester United

    Bu sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferler ile rekor kıran İngiliz kulübü Manchester United, kadro değeri olarak 'i geride bıraktı.

    İngiliz ekibi, Avrupa'nın en büyük 5 ligindeki takımlar arasında 718 milyon avroluk kadro değeri ile zirvede yer alırken, ikinci sıraya geriledi.

    Uluslararası Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerinde, takımları kadro değerine göre sıraladı.

    Bonservis bedelleri, yıllık ücretler ve kadrodaki oyuncular için harcanan toplam para miktarına göre yapılan hesaplamada, bu yıl 105 milyon avroya (Yaklaşık 354 milyon lira) Fransız oyuncu Paul Pobya'yı renklerine bağlayarak tarihin en pahalı transferine imza atan Manchester United, rakiplerine fark attı. Kırmızı-siyahlı ekip 718 milyon avroluk (Yaklaşık 2 milyar 425 milyon lira) kadro değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.

    İspanya temsilcisi Real Madrid, geçen yıl elinde buldurduğu birinciliği bu yıl Manchester United'a kaptırdı. Eflatun-beyazlı ekip, 634 milyon avro (Yaklaşık 2 milyar 140 milyon lira) değerindeki kadrosuyla listenin 2. sırasında yer aldı.

    Listenin 3. sırasında ise Pep Guardiola yönetimindeki bir diğer İngiliz ekibi Manchester City bulunuyor. İngiltere 'de zirvede bulunan takımın piyasa değeri 611 milyon avro (Yaklaşık 2 milyar lira) olarak hesaplandı.

    Beş İngiliz takımının yer aldığı listedeki ilk 10 sıra şöyle:

    1. Manchester United - 718 milyon avro

    2. Real Madrid - 634

    3. Manchester City - 611

    4. Barcelona - 485

    5. Chelsea - 481

    6. Paris Saint Germain - 455

    7. Juventus - 395

    8. Arsenal - 381

    9. Bayern Münih - 357

    10. Liverpool - 356

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:58
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