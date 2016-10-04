Celtic taraftarları heyecanlandı

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekibi Celtic'in 20 yaş altı takımında maça çıkan 13 yaşındaki Karamoko Dembele, bu kategoride forma giyen en genç futbolcu oldu.

İngiltere Championship takımı Fulham'dan Moussa Dembele'yi sezon başında transfer eden ve 20 yaşındaki futbolcunun 12 gollük performansından memnun olan Celtic, aralarında akrabalık bağı bulunmayan 13 yaşındaki Karamoko Dembele'yi de A takım için hazırlamaya başladı.

Dembele, Celtic ile Hearts'ın 20 yaş altı takımlarının mücadelesinde, 16 yaşında yeşil-beyazlı formayı giyerek rekoru elinde bulunduran Jack Aitchison'ın yerine 81. dakikada oyuna girdi.

Bu kategoride forma giyen en genç futbolcu unvanını Aitchison'ın elinden alan Dembele, Celtic'in 3-1'lik galibiyetiyle sona eren maçta kısa süre görev yapsa da ortaya koyduğu mücadeleyle beğeni toplayarak taraftarlarını heyecanlandırdı.

Geçen sezon 20 yaş altı liginin son haftasında Motherwell ile oynanan maçın 75. dakikasında oyuna giren 16 yaşındaki Aitchison, iki dakika sonra topla ilk buluşmasında takımının 7. golünü atmıştı.