 48 takımlı Dünya Kupası... – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    48 takımlı Dünya Kupası...

    48 takımlı Dünya Kupası...

    Başkanı Gianni Infantino seçim öncesi verdiği vaadi gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

    Infantino yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın 48 takım ile yapılmasını planladığını belirtti. başkanı Gianni Infantino'nun planına göre turnuvaya gidecek takımlardan 16'sı gruplarda oynamayı garantilemiş olacak. Diğer 32'si ise tek maçlık eleme sistemiyle mücadele edecek. Buradan gelen 16 takım direkt gruplara giden 16 ile birleşip mevcut 32 takımlı formata tamamlanmış olacak. Dünya Kupası'nı bir şenlik olarak gören FIFA Başkanı Infantino bu durumu "Partiye 48 takım gidecek ama Dünya Kupası'na yine 32 takım katılacak" şeklinde özetledi.

    Gianni Infantino 48 takımlı Dünya Kupası için Ocak ayında yapılacak toplantıda karar alınacağı belirtirken "Bu tarz fikirler tartışarak en iyi karar belirlenir. Biz 2017 yılı içersinde bu format değişikliği ile ilgili çalışmaları bitirmek istiyoruz" dedi.

    48 takımlı Dünya Kupası'nın 2022 yılında Katar'da yapılacak turnuva sonrası planlayan Infantino "FIFA'nın amacı Dünya Kupası'nı geliştirmek. Dünya Kupası bir turnuvadan çok daha fazla anlam içeriyor. Bu sosyal ve kültürel bir organizasyon" diye konuştu.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:08
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