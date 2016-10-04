48 takımlı Dünya Kupası...
FIFA Başkanı Gianni Infantino seçim öncesi verdiği vaadi gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.
Gianni Infantino 48 takımlı Dünya Kupası için Ocak ayında yapılacak toplantıda karar alınacağı belirtirken "Bu tarz fikirler tartışarak en iyi karar belirlenir. Biz 2017 yılı içersinde bu format değişikliği ile ilgili çalışmaları bitirmek istiyoruz" dedi.
48 takımlı Dünya Kupası'nın 2022 yılında Katar'da yapılacak turnuva sonrası planlayan Infantino "FIFA'nın amacı Dünya Kupası'nı geliştirmek. Dünya Kupası bir turnuvadan çok daha fazla anlam içeriyor. Bu sosyal ve kültürel bir organizasyon" diye konuştu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:08
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 3
Yorum
GSLi1905 Zam yapıp sözleşmeyi uzanın yoksa 3 kuruş paraya kıyamadınız diye ribery vakası yaşayacağız!!
- "Takımda yalnız kalıyor"
Toplam 7
Yorum
karakartal Başkanımıza helal olsun çok güzel özetlemiş.Durumdan vazife çıkarmayı adet haline getirmiş işgüzar basınımız biraz sabrederse Aboubakarın üstün özelliklerini görecektir.Ama 8 aylık basınımız bunu nasıl başaracak bilmiyorum.
- Sıra Serdar’da
Toplam 3
Yorum
engin hadi ya oda zaten ne kadar kötü olabilirim diye düşünüyodu bak akıl verdin kesin akıllanmıştır
48 takımlı Dünya Kupası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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