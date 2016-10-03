Ümit Karan, sportif direktör oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'un sportif direktörü oldu.
Büyükçekmece Tepecikspor Kulübü Basın Sözcüsü Temel Eyüboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümit Karan'ın tam yetkiyle sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Eyüpoğlu, Karan'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.
Geçen hafta teknik direktör Mehmet Birinci'yle yolları ayıran İstanbul ekibi, göreve Recai Şahinler'i getirmişti.
Büyükçekmece Tepecikspor, geride kalan 5 haftada 18 takımlı Beyaz Grup'ta 2 puanla 17. sırada bulunuyor.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:04
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 24
Yorum
Atillas-BJK Yanılıyorsunuz zamanla iyi oyuncu olduğunu görürsünüz
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 3
Yorum
gs dünyanun parası alıyorlar halla para derdine düşüyorlar ya lan babam 1.800alıyo ayklık mis gibi geciniyoz yıllık 2.80eura alıyonlar, tlde degil bu euro, neyine yetmiyo be kardeşim neyine bu kadarda açgözlü olmayın be
- Caner’e af çıktı!
Toplam 5
Yorum
Türkiye Senin yaşadığın ülkede bu işler dediğin gibi idare ediliyor olabilir. Burası Türkiye evlat.
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