 Ümit Karan, sportif direktör oldu – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ümit Karan, sportif direktör oldu

    Ümit Karan, sportif direktör oldu

    'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Toto Beyaz Grup ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'un sportif direktörü oldu.

    Büyükçekmece Tepecikspor Kulübü Basın Sözcüsü Temel Eyüboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümit Karan'ın tam yetkiyle sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Eyüpoğlu, Karan'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

    Geçen hafta teknik direktör Mehmet Birinci'yle yolları ayıran İstanbul ekibi, göreve Recai Şahinler'i getirmişti.

    Büyükçekmece Tepecikspor, geride kalan 5 haftada 18 takımlı Beyaz Grup'ta 2 puanla 17. sırada bulunuyor.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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