Sakaryaspor'dan Erdoğan'a büyük sürpriz!
Sakaryaspor'un oyuncuları, Sultanbeyli Belediyespor'la oynadıkları maçta, sahaya "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.
Spor Toto 3.Ligi ekiplerinden Sakaryaspor, kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'la oynadığı maça, "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
Açılan pankartta, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözü de yer alırken, pankartın devamında da "T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesi yer aldı.
ŞARKI DA ÇALINDI
Sakaryaspor sahaya çıkarken Erdoğan için hazırlanan "şarkı" da çalındı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
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