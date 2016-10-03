Milli arayı değerlendirecekler

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen iki takımın, Vodafone Arena'da oynayacağı hazırlık karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'in ilk 6 haftasını 5 galibiyet ve bir beraberlikle geçen Medipol Başakşehir, 16 puanla zirvede bulunuyor. Ligde 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan Beşiktaş ise averajla ikinci sırada yer alıyor.