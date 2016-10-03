 Milli arayı değerlendirecekler – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Milli arayı değerlendirecekler

    Milli arayı değerlendirecekler

    Toto Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Medipol Başakşehir ile , 9 Ekim Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    A Milli Takımı'nın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen iki takımın, Vodafone Arena'da oynayacağı hazırlık karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

    Süper Lig'in ilk 6 haftasını 5 galibiyet ve bir beraberlikle geçen Medipol Başakşehir, 16 puanla zirvede bulunuyor. Ligde 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:58
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