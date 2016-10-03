Milli arayı değerlendirecekler
Spor Toto Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, 9 Ekim Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in ilk 6 haftasını 5 galibiyet ve bir beraberlikle geçen Medipol Başakşehir, 16 puanla zirvede bulunuyor. Ligde 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan Beşiktaş ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:58
- ‘Bunu yolla Eto’o’yu getir’
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Zamana ihtiyacı var. Şimdiden ezmeye kalkarsanız Guiza olur çıkar karşınıza. Adam gol atmıyor ama rakibi bitiriyor resmen. Biraz zaman.
- Maçta değillerdi
Toplam 13
Yorum
hakan hoca suçlu hastalığından kurtulun futbolcu kalitesibu adama bütce istediği futbocuları alsın olmassa ozaman hoca suçla bırakın buişleri insanlar yemiyooo
- Ofsaytın kralı
Toplam 12
Yorum
Sıradan Biri. Ofsaytı da artık öğretecek değiliz. Bjk ve Fb li arkadaşlar burada kendinizi küçük düşürmeyin..
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