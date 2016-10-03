 Gol olmayınca olmuyor – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gol olmayınca olmuyor

    Gol olmayınca olmuyor
    Fransa 4. Ligi'nde oynanan Vannes OC – TA maçında yaşanan penaltı pozisyonu, izleyenleri hayrete düşürdü. Kullanılan penaltı atışı sonra direkten dönen top kalecini kafasına çarptıktan sonra tekrar penaltıyı kullanan oyuncunun önüne düştü. Yapılan kafa vuruşu sonrası yaşanan karambolde Vannes OC kalecisi François Bedenik gole izin vermedi.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:24
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