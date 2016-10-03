Gol olmayınca olmuyor
Fransa 4. Ligi'nde oynanan Vannes OC – TA Rennes maçında yaşanan penaltı pozisyonu, izleyenleri hayrete düşürdü. Kullanılan penaltı atışı sonra direkten dönen top kalecini kafasına çarptıktan sonra tekrar penaltıyı kullanan oyuncunun önüne düştü. Yapılan kafa vuruşu sonrası yaşanan karambolde Vannes OC kalecisi François Bedenik gole izin vermedi.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yıldız golcüye övgü yağdırdılar
Toplam 4
Yorum
Mustafa Podolski gerçekten dün iyi işler yaptı tam olarak hazır olmamasına rağmen 2 gol atmak her futbolcunun yapabileceği iş değil..
- Volkan kaybı
Toplam 45
Yorum
Mustafa Ben dün yazmıştım Lens yoksa Fenerbahçe puan kaybeder diye yanılmadım :)
- İskeleti bozmadı
Toplam 4
Yorum
engin 4-4-2 iyi olabilir gercekten wesley artık oynayamiyor. önde eren hemen yanında ve arkasında poldi. 2 kanat ters ayak bruma ve sinan arkalarında da sağlam defans yapabilecek jong ve tolga çok iyi olur
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