 Cüneyt Çakır’a yeni görev – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    ’a yeni görev

    Cüneyt Çakır’a yeni görev
    kokartlı hakem 'a yeni görev... Federasyondan yapılan açıklamada; Çakır'ın 6 Ekim'de Avusturya-Galler Dünya Kupası Eleme maçında düdük çalacağı açıklandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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