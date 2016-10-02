 Yalova’da futbol taraftarları ile basketbol taraftarları birbirine girdi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Yalova’da taraftarları ile basketbol taraftarları birbirine girdi

    Yalova’da futbol taraftarları ile basketbol taraftarları birbirine girdi

    Yalova’da taraftarları ile basketbol taraftarları birbirine girdi. ile arasında oynanan futbol maçında Yalova Group Belediyespor ile karşılaşacak Beylikdüzü’nün taraftarları, Yalova Atatürk Stadyumu'nun tribünlerine girip tezahürat yapınca olaylar yaşandı.

    - maçının devre arasını fırsat bilen taraftarları basketbol maçı izlemek üzere Yalova'ya gelen 50 kadar Beylikdüzü taraftarıyla Yalova 90. Yıl Salonu'nda kavga etti. Yaşanan olayları emniyet kuvvetleri güçlükle önlenirken, İstanbul ekibinin taraftarlarını taşıyan 2 otobüsün camları kırıldı. 1 taraftar hastaneye kaldırıldı.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:43
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