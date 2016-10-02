Sakaryaspor'dan Erdoğan'a büyük sürpriz!

Sakaryaspor'un oyuncuları, Sultanbeyli Belediyespor'la oynadıkları maçta, sahaya "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.

Spor Toto 3.Ligi ekiplerinden Sakaryaspor, kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'la oynadığı maça, "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Açılan pankartta, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözü de yer alırken, pankartın devamında da "T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesi yer aldı.







ŞARKI DA ÇALINDI

Sakaryaspor sahaya çıkarken Erdoğan için hazırlanan "şarkı" da çalındı.

