Sakaryaspor'dan Erdoğan'a büyük sürpriz!
Sakaryaspor'un oyuncuları, Sultanbeyli Belediyespor'la oynadıkları maçta, sahaya "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.
Spor Toto 3.Ligi ekiplerinden Sakaryaspor, kendi evinde Sultanbeyli Belediyespor'la oynadığı maça, "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı.
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
Açılan pankartta, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözü de yer alırken, pankartın devamında da "T.C. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesi yer aldı.
ŞARKI DA ÇALINDI
Sakaryaspor sahaya çıkarken Erdoğan için hazırlanan "şarkı" da çalındı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:20
- F.Bahçe yara aldı
Toplam 13
Yorum
F.Bahçe yara aldı. aziz yıldırım geçen yıl için "Bu sene Türkiye'de şampiyonları da küme düşenleri de orta sıraları da hepsini hakemler tayin etti." demişti ya bu söze TFF çok içerlemiş olmalı ki hakemler FB den desteğini çekiverince böyle bir puan tablosu oluştu: 1)Medipol Başakşehir 611 16 2)Beşiktaş 68 14 3)Galatasaray 67 14 4)Bursaspor 62 12 5)Gençlerbirliği 64 10 6)Osmanlıspor FK 63 10 7)Karabükspor 63 9 8)Atiker Konyaspor 62 9 9)Fenerbahçe 63 8 .
- Dişi Kanarya Mersin’i yıktı
Toplam 1
Yorum
Aslan Artik buyil Basketbol Valeybol maclarinda teselli bulurlar
- F.Bahçe yara aldı
Toplam 13
Yorum
BJK Fener lens olmadan ÇÖP
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