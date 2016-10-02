 "Dönersem mutlu olacağım" – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    "Dönersem mutlu olacağım"

    "Dönersem mutlu olacağım"

    Şantaj suçlamasıyla hakkında dava açılan Real Madridli futbolcu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'na döndüğü takdirde mutlu olacağını söyledi.

    TF1 televizyonuna konuşan Benzema, "Milli takıma dönersem mutlu olacağım. Futbolu bunun için oynuyoruz. Ülkemi seviyorum. Bir teknik direktör var ve tercihlerini yapıyor fakat ben kendimi hep hazır tutuyorum." ifadelerini kullandı.

    Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, önceki gün yaptığı açıklamada, Benzema'yı milli takımın iyiliği için yeniden kadroya çağırmadığını kaydetmişti.

    Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Olympique 'da forma giyen Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülmüştü.

    Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema için 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. 28 yaşındaki forvet, bu skandalın ortaya çıkmasından bu yana milli takıma alınmıyor.

    Paris Mahkemesi, Benzema ile ilgili kararını 14 Ekim Cuma günü verecek.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:53
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