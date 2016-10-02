"Dönersem mutlu olacağım"
Şantaj suçlamasıyla hakkında dava açılan Real Madridli futbolcu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'na döndüğü takdirde mutlu olacağını söyledi.
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, önceki gün yaptığı açıklamada, Benzema'yı milli takımın iyiliği için yeniden kadroya çağırmadığını kaydetmişti.
Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Olympique Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülmüştü.
Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema için 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. 28 yaşındaki forvet, bu skandalın ortaya çıkmasından bu yana milli takıma alınmıyor.
Paris Mahkemesi, Benzema ile ilgili kararını 14 Ekim Cuma günü verecek.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:53
- Yaralı Fırtına
Toplam 9
Yorum
ilhan nural demekki neymiş özüne dönecen
- İspanya yolcusu
Toplam 8
Yorum
korkmaz chedjo oynayacak semih ucuza gidecek birde buna insaallah hadi bakalim diye yorum atanlar var.la olum ne ayaksiniz siz.
- İnter’e dönmeyecek
Toplam 6
Yorum
Ferman Hahahaha türkiyenin en iyi sol beke bakin fener kovmus inter kovmus fatih terim kovmus hahahaha futboll yoksunlari sizi milli takimin bekleri fenerden di simdi ise halen fenerden dir hahahahahahaha zavalilar sizi
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