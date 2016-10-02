Cüneyt Çakır'a 36. kez görev

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda TSi 21.45'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

ÇAKIR 36. KEZ A MİLLİ MAÇ YÖNETECEK



Cüneyt Çakır, Avusturya-Galler müsabakasıyla birlikte kariyerinde 36. kez A milli takım seviyesindeki bir maçı yönetecek. Çakır, bunun yanı sıra kariyerinde 2 kez Avrupa Şampiyonası Finalleri, 1 kez FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde düdük çalmış ve iki turnuvada da yarı final yönetmişti.