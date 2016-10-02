 Cüneyt Çakır'a 36. kez görev – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    'a 36. kez görev

    Cüneyt Çakır'a 36. kez görev

    kokartlı hakem , Avusturya ile Galler arasında 6 Ekim Perşembe günü oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu karşılaşmasında görev yapacak.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda TSi 21.45'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

    ÇAKIR 36. KEZ A MİLLİ MAÇ YÖNETECEK

    , Avusturya-Galler müsabakasıyla birlikte kariyerinde 36. kez A milli takım seviyesindeki bir maçı yönetecek. Çakır, bunun yanı sıra kariyerinde 2 kez Avrupa Şampiyonası Finalleri, 1 kez Dünya Kupası Finalleri'nde düdük çalmış ve iki turnuvada da yarı final yönetmişti.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:50
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