Cüneyt Çakır'a 36. kez görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Avusturya ile Galler arasında 6 Ekim Perşembe günü oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu karşılaşmasında görev yapacak.
ÇAKIR 36. KEZ A MİLLİ MAÇ YÖNETECEK
Cüneyt Çakır, Avusturya-Galler müsabakasıyla birlikte kariyerinde 36. kez A milli takım seviyesindeki bir maçı yönetecek. Çakır, bunun yanı sıra kariyerinde 2 kez Avrupa Şampiyonası Finalleri, 1 kez FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde düdük çalmış ve iki turnuvada da yarı final yönetmişti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:50
- "Final-Four'un nerede yapılacağı..."
Toplam 1
Yorum
mustafa avcı bu adam imparator :))))
- Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Toplam 4
Yorum
GSli1905 Chedjou saatli Bomba,Sabrinin Defansa cok yarari yok ! Koray ve Serdar nerede ? Selcuk ile Sabri yine ilk 11 :))))))))) Gol de zaten DEFANS HATASI YINE !!!!!!
- Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Toplam 4
Yorum
Birol Maca bakiyorum,cok iyi basladik ama DEFANSIMIZ cok zayif,bize genc Hakan Baltalar lazim !!!!!!!!!!
Cüneyt Çakır'a 36. kez görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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