 Kaleciye 4 yıl men! – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kaleciye 4 yıl men!

    Kaleciye 4 yıl men!

    Şilili kaleci Abarca, maç sırasında rakibinin çenesinde 3 kırığa yol açan tekmesinin ardından futboldan 4 yıl men edildi.

    Şilili kaleci Claudio Abarca, rakip oyuncunun yüzüne attığı tekme nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası aldı.

    Şili Federasyonundan yapılan açıklamada, üçüncü ligde General Velazquez ile Estacion Central arasında oynanan lig maçında rakibine kasıtlı tekme atan kaleci Claudio Abarca'ya futboldan 4 yıl men cezası verildiği belirtildi.

    General Velazquez kalecisi Abarca'nın, Estacion Central'ın forveti Diego Diaz'a attığı şiddetli tekme, adli bir boyut da kazandı.

    Tekmenin ardından sahaya giren emniyet güçlerince göz altına alınan Abarca, geceyi polis merkezinde geçirdi ve hakkında soruşturma açıldı.

    Şilili kalecinin tekme attığı Diaz'ın ise çenesinde 3 kırık meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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