Kaleciye 4 yıl men!
Şilili kaleci Abarca, maç sırasında rakibinin çenesinde 3 kırığa yol açan tekmesinin ardından futboldan 4 yıl men edildi.
Şilili kaleci Claudio Abarca, rakip oyuncunun yüzüne attığı tekme nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası aldı.
Şili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, üçüncü ligde General Velazquez ile Estacion Central arasında oynanan lig maçında rakibine kasıtlı tekme atan kaleci Claudio Abarca'ya futboldan 4 yıl men cezası verildiği belirtildi.
General Velazquez kalecisi Abarca'nın, Estacion Central'ın forveti Diego Diaz'a attığı şiddetli tekme, adli bir boyut da kazandı.
Tekmenin ardından sahaya giren emniyet güçlerince göz altına alınan Abarca, geceyi polis merkezinde geçirdi ve hakkında soruşturma açıldı.
Şilili kalecinin tekme attığı Diaz'ın ise çenesinde 3 kırık meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
- Osmanlıspor maçına üst düzey önlem
Toplam 3
Yorum
........ OSMANLI MAÇINA ÜST DÜZEY ÖNLEM. İŞİN ZOR SN AZİZ YILDIRIM. SEN BELLİ Kİ KANKANLA KONUŞUP, HAKEMLERİN FB LEHİNE KARAR VERMESİNİ SAĞLAYACAKSIN. BU NET ANLAŞILDI. HEM ŞAMPİYONLUK SIRASI FB DE DEĞİL Mİ. BU SENE FB İKİNCİ BJK ŞAMPİYON OLMUŞTU, SEZON SONU ŞAMPİYONLUK SIRASI SİZDE. AMMA KARŞINDA GÖKÇEK VAR, İŞİN BU SEFER ZOR GİBİ. , ,
- Osmanlıspor maçına üst düzey önlem
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Osmanlıspor'dan transfer çalımı yedikleri gibi bu maçta da 3 puan çalımı yerler umarım.
- A Milli Takım kadrosunu beğendi!
Toplam 19
Yorum
Bekir Arslan Arda efendi Fatih Termin ile sürtüsüp gurur meselesi yapip form tutacagina, Avrupa Sampiyonasi öncesi ülken icin calisip form tutsaydin. Fatih Termin yerden göge hakli. Yerlerde süründünüz be. Avrupalilara alay konusu olduk sayenizde.
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