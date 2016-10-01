Futbol seyirciyle güzel
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 5 yıl aradan sonra kalkan deplasman yasağını değerlendirdi. "Beşiktaş-G.Saray derbisi güzel bir örnek oldu. Şimdi sıra G.Saray'da. Onlar da iyi bir ev sahibi olmalılar..." "Yöneticilere bu sezon büyük işler düşüyor. 15 Temmuz'dan dersler çıkardık. Öz kaynak kulüplerin kurtuluşudur."
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan ve yaklaşık 5 yıl aradan sonra rakip takım taraftarlarının da alındığı derbi maçın güzel bir başlangıç olduğunu söyledi. Kılıç, derbi maçın örnek olmasını ümit ettiğini kaydederek, "Derbi maç 5 yıl aradan sonra önemliydi. Bu bir ilk oldu ve ümit ediyorum bütün derbilerde uygulanabilecek duruma gelecektir. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçta futbolcuları da tebrik etmek istiyorum. Sahada tabii ki gerginlik olacak, ortada bir mücadele ve ciddi anlamda emek var. Ara sıra ateşlenmeler oldu ama genel anlamda tribünlere örnek olacak hareketlerde bulundular. Sert bazı müdahalelerden sonra bile ne müdahaleye maruz kalan ne de müdahaleyi yapan işi uzatmadı. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder" ifadesini kullandı.
SIRA GALATASARAY'DA
Bakan Kılıç, derbilerin tadının iki takım seyircisiyle çıktığını aktararak, "Her maçta olduğu gibi burada da güvenlik önlemlerimizi sonuna kadar alıyoruz. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş Kulübü tarafından ağırlandı. Şimdi sıra, Galatasaray'ın Beşiktaş taraftarlarını ağırlamasında" ifadelerini kullandı.
YÖNETİCİLER ÖNEMLİ
Bakan Akif Çağatay Kılıç, futbol maçlarında olay çıkaran holigan ve vandallara fırsat vermemeleri gerektiğini dile getirdi. Futbolun tüm paydaşlarının olayların önlenmesine katkı vermesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Burada yöneticilere çok büyük sorumluluk düşüyor. Her an bir şey söylemek, sert konuşmak, gergin sözler dile getirmek yanlış. Zaman zaman bazı açıklamalar olacaktır ama tadını kaçırmamak ve seyirciye örnek olmak lazım. Holiganlara ve vandallara fırsat vermemek gerekiyor. Statlarımızda ve sokakta sorun çıkaranların, seyirci ve taraftar olduğunu düşünmüyorum. Bunlar holiganlar. Maç öncesi ve sonrası olay çıkaranlar taraftar değil." değerlendirmesinde bulundu.
DERSLER ÇIKARDIK
Akif Çağatay Kılıç, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında bulunan gerilimle ilgili, "Geçen sezon ve öncesinde yaşananlardan herkes ders çıkardı. Bununla alakalı olarak da her iki kulübün başkanı ve yönetimlerinin büyük çabaları var" dedi. İki takım taraftarları arasındaki gerilimden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FE TÖ) faydalanmaya çalıştığını açıklayan bakan Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti: "Fenerbah çe ile Trabzonspor arasında geçmiş yıllarda yaşanan ve her iki camiayı da yoğun şekilde meşgul eden, zaman zaman yoran, farklı unsurlar tarafından alevlendirilmeye çalışılan, Türkiye'de FE TÖ'nün kendisine alan olarak gördüğü ve kaşımaya çalıştığı durumla karşı karşıya kalındı. Gerçekten Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Bey, tansiyonu düşürücü bir çaba içinde oldu. Fenerbahçe Kulübü de Aziz Yıldırım başkanlığında farklı bir yaklaşımda bulunacaktır. Geçen sezon yaşadığımız çok üzücü bir olay var. Onun üzerine çalışmalar devam ediyor. Kimsenin asla kabul etmediği, Trabzon'a asla mal edilmemesi gereken bir olay. Çünkü Trabzon, misafirperver bir şehirdir. Tüm takımlarımızın sportif anlamda korktukları bir deplasman. Bu sezon daha farklı bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum."
DESTAN YAZILDI
Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin FE TÖ'nün darbe girişiminde çok büyük bir badire atlattığını ve kimsenin 15 Temmuz öncesindeki gibi davranma lüksü olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Millet olarak çok büyük birlik ve beraberlik gösterdik, bir destan yazdık. Bu destanın devamını sahalarda, statlarda yazmaya devam edelim. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bu noktada iyi bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Ümitliyim. Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe yönetiminin gerekli adımları atacağı konusunda güveniyorum. Bursa-spor ve Beşiktaş rekabetinde de aynı şekilde. Onlar da anlamsız husumeti kenara bırakmalı."
YAYIN SORUNU ÇÖZÜLECEK
TFF 1. Lig'in televizyonda yayınlanmasıyla ilgili sorunu çözmeye çalıştıklarını aktaran Akif Çağatay Kılıç, "Bunlar hukuki yorumlara açık olan şeyler. Çözmeye çalışıyoruz ama her iki tarafın da biraz fedakarlık yapması gerekiyor." dedi. Bakan Kılıç, taraftarların maçlara ilgi göstermediğinin hatırlatılması üzerine, "Seyirci güzel maça ve iyi futbola gelir. Elektronik bilete geçtiğimiz ilk sezon doğal olarak bir düşüş yaşandı. Bugünkü rakamlarda 2 milyonun üstünde elektronik bilet satılmış. Federasyon ile bunu konuştuk. Seyir zevkini artıracak önlemlerin alınması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
ÖZKAYNAK BULUNMALI
FIFA ve UEFA'nın Türk kulüplerine çeşitli cezalar verdiğini ve futbolda altyapıya önem vermenin gerekliliğine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Sams unspor'un şu anda bir transfer yasağı var. Bu bize, öz kaynağa dönmenin ve altyapıdan futbolcu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bununla ilgili tüm kulüplerimize olduğu gibi Samsunspor'la da görüşmemiz oldu. Erkurt başkana da telkinlerimiz oldu. Bir iki önemli transfer yapıp, geri kalanı altyapıdan getirdiğiniz zaman mali kriterlerle ilgili sorun yaşamıyorsunuz. Sorumlu olan kişi, sorumluluk bilinciyle hareket ederse, mali kriterlerle ilgili sıkıntıya girmiyorsunuz. Doğru yönetmez ve elinizdeki imkanları çarçur ederseniz, bu sıkıntılara girme durumunuz oluyor. Kulüplerle ilgili olan yasada, federasyonla kulüplerin arasındaki çalışmanın da belli olgunluğa gelmesi gerekiyor. Yasama çalışmasıyla ilgili kendi tasarımızı hazırladık. Bu noktada neden beklediğimiz konusunda eleştiriliyoruz ama hem federasyona hem de kulüplere görev düşüyor. Yeni yasama döneminde federasyonla yakın çalışma içinde olacağız."
SIRA GALATASARAY'DA
Bakan Kılıç, derbilerin tadının iki takım seyircisiyle çıktığını aktararak, "Her maçta olduğu gibi burada da güvenlik önlemlerimizi sonuna kadar alıyoruz. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş Kulübü tarafından ağırlandı. Şimdi sıra, Galatasaray'ın Beşiktaş taraftarlarını ağırlamasında" ifadelerini kullandı.
YÖNETİCİLER ÖNEMLİ
Bakan Akif Çağatay Kılıç, futbol maçlarında olay çıkaran holigan ve vandallara fırsat vermemeleri gerektiğini dile getirdi. Futbolun tüm paydaşlarının olayların önlenmesine katkı vermesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Burada yöneticilere çok büyük sorumluluk düşüyor. Her an bir şey söylemek, sert konuşmak, gergin sözler dile getirmek yanlış. Zaman zaman bazı açıklamalar olacaktır ama tadını kaçırmamak ve seyirciye örnek olmak lazım. Holiganlara ve vandallara fırsat vermemek gerekiyor. Statlarımızda ve sokakta sorun çıkaranların, seyirci ve taraftar olduğunu düşünmüyorum. Bunlar holiganlar. Maç öncesi ve sonrası olay çıkaranlar taraftar değil." değerlendirmesinde bulundu.
DERSLER ÇIKARDIK
Akif Çağatay Kılıç, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında bulunan gerilimle ilgili, "Geçen sezon ve öncesinde yaşananlardan herkes ders çıkardı. Bununla alakalı olarak da her iki kulübün başkanı ve yönetimlerinin büyük çabaları var" dedi. İki takım taraftarları arasındaki gerilimden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FE TÖ) faydalanmaya çalıştığını açıklayan bakan Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti: "Fenerbah çe ile Trabzonspor arasında geçmiş yıllarda yaşanan ve her iki camiayı da yoğun şekilde meşgul eden, zaman zaman yoran, farklı unsurlar tarafından alevlendirilmeye çalışılan, Türkiye'de FE TÖ'nün kendisine alan olarak gördüğü ve kaşımaya çalıştığı durumla karşı karşıya kalındı. Gerçekten Trabzonspor'un yeni başkanı Muharrem Bey, tansiyonu düşürücü bir çaba içinde oldu. Fenerbahçe Kulübü de Aziz Yıldırım başkanlığında farklı bir yaklaşımda bulunacaktır. Geçen sezon yaşadığımız çok üzücü bir olay var. Onun üzerine çalışmalar devam ediyor. Kimsenin asla kabul etmediği, Trabzon'a asla mal edilmemesi gereken bir olay. Çünkü Trabzon, misafirperver bir şehirdir. Tüm takımlarımızın sportif anlamda korktukları bir deplasman. Bu sezon daha farklı bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum."
DESTAN YAZILDI
Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin FE TÖ'nün darbe girişiminde çok büyük bir badire atlattığını ve kimsenin 15 Temmuz öncesindeki gibi davranma lüksü olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Millet olarak çok büyük birlik ve beraberlik gösterdik, bir destan yazdık. Bu destanın devamını sahalarda, statlarda yazmaya devam edelim. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bu noktada iyi bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Ümitliyim. Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe yönetiminin gerekli adımları atacağı konusunda güveniyorum. Bursa-spor ve Beşiktaş rekabetinde de aynı şekilde. Onlar da anlamsız husumeti kenara bırakmalı."
YAYIN SORUNU ÇÖZÜLECEK
TFF 1. Lig'in televizyonda yayınlanmasıyla ilgili sorunu çözmeye çalıştıklarını aktaran Akif Çağatay Kılıç, "Bunlar hukuki yorumlara açık olan şeyler. Çözmeye çalışıyoruz ama her iki tarafın da biraz fedakarlık yapması gerekiyor." dedi. Bakan Kılıç, taraftarların maçlara ilgi göstermediğinin hatırlatılması üzerine, "Seyirci güzel maça ve iyi futbola gelir. Elektronik bilete geçtiğimiz ilk sezon doğal olarak bir düşüş yaşandı. Bugünkü rakamlarda 2 milyonun üstünde elektronik bilet satılmış. Federasyon ile bunu konuştuk. Seyir zevkini artıracak önlemlerin alınması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
ÖZKAYNAK BULUNMALI
FIFA ve UEFA'nın Türk kulüplerine çeşitli cezalar verdiğini ve futbolda altyapıya önem vermenin gerekliliğine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Sams unspor'un şu anda bir transfer yasağı var. Bu bize, öz kaynağa dönmenin ve altyapıdan futbolcu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bununla ilgili tüm kulüplerimize olduğu gibi Samsunspor'la da görüşmemiz oldu. Erkurt başkana da telkinlerimiz oldu. Bir iki önemli transfer yapıp, geri kalanı altyapıdan getirdiğiniz zaman mali kriterlerle ilgili sorun yaşamıyorsunuz. Sorumlu olan kişi, sorumluluk bilinciyle hareket ederse, mali kriterlerle ilgili sıkıntıya girmiyorsunuz. Doğru yönetmez ve elinizdeki imkanları çarçur ederseniz, bu sıkıntılara girme durumunuz oluyor. Kulüplerle ilgili olan yasada, federasyonla kulüplerin arasındaki çalışmanın da belli olgunluğa gelmesi gerekiyor. Yasama çalışmasıyla ilgili kendi tasarımızı hazırladık. Bu noktada neden beklediğimiz konusunda eleştiriliyoruz ama hem federasyona hem de kulüplere görev düşüyor. Yeni yasama döneminde federasyonla yakın çalışma içinde olacağız."
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Futbol seyirciyle güzel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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