Futbol seyirciyle güzel

Gençlikve Spor Bakanıarasındayapılan ve yaklaşık 5 yıl aradansonra rakip takım taraftarlarınında alındığı derbi maçın güzel birbaşlangıç olduğunu söyledi.derbi maçın örnek olmasını ümitettiğini kaydederek, ". Bu bir ilkoldu ve ümit ediyorum bütün derbilerdeuygulanabilecek duruma gelecektir.ilearasındakimaçta futbolcuları da tebriketmek istiyorum. Sahada tabii kigerginlik olacak, ortada bir mücadeleve ciddi anlamda emek var.ama genelanlamda tribünlere örnek olacakhareketlerde bulundular. Sert bazımüdahalelerden sonra bile ne müdahaleyemaruz kalan ne de müdahaleyiyapan işi uzatmadı." ifadesini kullandı.Bakan Kılıç, derbilerin tadının iki takımçıktığını aktararak, "Her maçta olduğu gibi burada da güvenlik önlemlerimizi sonuna kadar alıyoruz.taraftarı,Kulübü tarafından ağırlandı. Şimdi sıra,taraftarlarını ağırlamasında" ifadelerini kullandı.Bakan Akif Çağatay Kılıç, futbol maçlarında olay çıkaranvefırsat vermemeleri gerektiğini dile getirdi. Futbolun tüm paydaşlarının olayların önlenmesine katkı vermesi gerektiğinin altını çizen, "Burada yöneticilere çok büyük sorumluluk düşüyor.Zaman zaman bazı açıklamalar olacaktır ama tadını kaçırmamak ve seyirciye örnek olmak lazım. Holiganlara ve vandallara fırsat vermemek gerekiyor.seyirci ve taraftar olduğunu düşünmüyorum. Bunlar holiganlar. Maç öncesi ve sonrası olay çıkaranlar taraftar değil." değerlendirmesinde bulundu.AkifÇağatay Kılıç,iletaraftarları arasındabulunan gerilimle ilgili, "Geçensezon ve öncesinde yaşananlardanherkes ders çıkardı. Bununla alakalıolarak da her iki kulübün başkanıvebüyük çabalarıvar" dedi. İki takım taraftarları arasındakigerilimdençalıştığını açıklayan bakan, şunları kaydetti:ilearasında geçmiş yıllarda yaşananve her iki camiayı da yoğun şekildemeşgul eden, zaman zaman yoran,farklı unsurlar tarafından alevlendirilmeyeçalışılan,kendisine alan olarakgördüğü ve kaşımaya çalıştığı durumlakarşı karşıya kalındı. Gerçektenyeni başkanı, tansiyonu düşürücübir çaba içinde oldu.Kulübüdebaşkanlığındafarklı bir yaklaşımda bulunacaktır.Kimseninasla kabul etmediği,aslamal edilmemesi gereken bir olay.Çünkü Trabzon, misafirperver birşehirdir. Tüm takımlarımızın sportifanlamda korktukları bir deplasman.Bu sezon daha farklı bir noktayagetirebileceğimize inanıyorum."Akif'nindarbe girişiminde çok büyük bir badire atlattığını ve kimsenin 15 Temmuz öncesindeki gibi davranma lüksü olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Millet olarak çok büyük birlik ve beraberlik gösterdik, bir destan yazdık. Bu destanın devamını sahalarda, statlarda yazmaya devam edelim.ve Fenerbahçe 'nin bu noktada iyi bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Ümitliyim. Hemhem de Fenerbahçe yönetiminin gerekli adımları atacağı konusunda güveniyorum.verekabetinde de aynı şekilde. Onlar da anlamsız husumeti kenara bırakmalı."TFF1. Lig'in televizyonda yayınlanmasıyla ilgili sorunu çözmeye çalıştıklarını aktaranÇözmeye çalışıyoruz ama her iki tarafın da biraz fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.Kılıç, taraftarların maçlara ilgi göstermediğinin hatırlatılması üzerine, ". Elektronik bilete geçtiğimiz ilk sezon doğal olarak bir düşüş yaşandı. Bugünkü rakamlarda 2 milyonun üstünde elektronik bilet satılmış.ile bunu konuştuk." açıklamasında bulundu.FIFAve UEFA'nın Türk kulüplerine çeşitliverdiğini ve futbolda altyapıya önem vermenin gerekliliğine değinensözlerini şöyle tamamladı:şu anda bir transfer yasağı var. Bu bize,ve altyapıdan futbolcu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bununla ilgili tüm kulüplerimize olduğu gibida görüşmemiz oldu.başkana da telkinlerimiz oldu. Bir iki önemli transfer yapıp, geri kalanıgetirdiğiniz zaman mali kriterlerle ilgili sorun yaşamıyorsunuz. Sorumlu olan kişi, sorumluluk bilinciyle hareket ederse, mali kriterlerle ilgili sıkıntıya girmiyorsunuz. Doğru yönetmez ve elinizdeki imkanları çarçur ederseniz, bu sıkıntılara girme durumunuz oluyor.ilgili olan yasada, federasyonla kulüplerin arasındaki çalışmanın da belligelmesi gerekiyor. Yasama çalışmasıyla ilgili kendi tasarımızı hazırladık. Bu noktada neden beklediğimiz konusunda eleştiriliyoruz ama hem federasyona hem de kulüplere görev düşüyor. Yeni yasama döneminde federasyonla yakın çalışma içinde olacağız."