 PFDK ceza yağdırdı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    PFDK ceza yağdırdı

    PFDK ceza yağdırdı
    , ve Karabük'e takım halinde sportmenliğe aykırılıktan 9'ar bin TL ceza veren PFDK'nın men cezaları ise şöyle: 5 MAÇ: Timur (), Erdinç (Tire), 3 MAÇ: Abwo (Giresun), İbrahim Dağaşan (Menemen), Alican (Kırıkhan), Sertaç (Maltepe), Tunç, (Diyarbekirspor).
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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