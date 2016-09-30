Basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, rüşvet skandalının ardından İngiltere Milli Takımı'ndan istifa eden teknik direktör Sam Allardyce'ın yerine geçmek isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine "Önceliğim her zaman çalıştığım kulüptür. Buradaki görevim sona ererse, bir gün İngiltere Milli Takımı'nda görev almak isterim." cevabını verdi.

Arsenal'in deplasmanda Burnley ile pazar günü yapacağı lig maçında İngiliz temsilcisindeki teknik direktörlük kariyerinin 20. yılını kutlayacak Wenger, tüm konsantrasyonunu bu karşılaşmaya odakladığını da vurguladı.

Wenger, 20 yıllık süreçte Arsenal ile 3 lig şampiyonluğu ve 6 İngiltere Federasyon Kupası kazanırken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalmıştı.