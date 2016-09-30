"Önceliğim her zaman..."
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, kulübünden ayrılması halinde bir gün İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırabileceğini söyledi.
Arsenal'in deplasmanda Burnley ile pazar günü yapacağı lig maçında İngiliz temsilcisindeki teknik direktörlük kariyerinin 20. yılını kutlayacak Wenger, tüm konsantrasyonunu bu karşılaşmaya odakladığını da vurguladı.
Wenger, 20 yıllık süreçte Arsenal ile 3 lig şampiyonluğu ve 6 İngiltere Federasyon Kupası kazanırken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalmıştı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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Toplam 3
Yorum
fb44_ manu'yü muhteşem 3 lü yıkacak.. emenike, lens, volkan..
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Toplam 1
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engin Maşallah ne de tatlı cocukmuş. Allah şifa versin bu güzel yavruya
- Kadıköy’den çıkış yasak!
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 avrupada son 3 yılda sadece tek mağlubiyet almışsak konuşmaya gerek yok.türkiyedir Fenerbahçem.!!
"Önceliğim her zaman..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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