 "Önceliğim her zaman..." – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
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    "Önceliğim her zaman..."

    "Önceliğim her zaman..."

    İngiltere ekiplerinden 'in teknik direktörü Arsene Wenger, kulübünden ayrılması halinde bir gün İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırabileceğini söyledi.

    Basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, rüşvet skandalının ardından İngiltere Milli Takımı'ndan istifa eden teknik direktör Sam Allardyce'ın yerine geçmek isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine "Önceliğim her zaman çalıştığım kulüptür. Buradaki görevim sona ererse, bir gün İngiltere Milli Takımı'nda görev almak isterim." cevabını verdi.

    'in deplasmanda ile pazar günü yapacağı lig maçında İngiliz temsilcisindeki teknik direktörlük kariyerinin 20. yılını kutlayacak Wenger, tüm konsantrasyonunu bu karşılaşmaya odakladığını da vurguladı.

    Wenger, 20 yıllık süreçte Arsenal ile 3 lig şampiyonluğu ve 6 İngiltere Federasyon Kupası kazanırken, bir kez de Şampiyonlar Ligi finaline kalmıştı.

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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