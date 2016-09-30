İsviçre Milli Takımı aday kadrosu açıklandı
İsviçre Milli Takımı kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vladimir Petkovic tarafından açıklanan İsviçre Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri Grup maçları kadrosuna Galatasaraylı Eren Derdiyok davet edilirken, Beşiktaşlı Gökhan İnler kadroya çağrılmadı. Vladimir Petkovic, Gökhan İnler'in kadroya davet edilmemesi hakkında yaptığı açıklamada " İnler'in istediğim düzeyde değil onun için kendisini kadroya dahil etmedim" dedi.
Petkovic, uzun süre sonra İsviçre Milli Takımına davet ettiği Eren Derdiyok için ise "Ondan çık şey bekliyorum" şeklinde konuştu
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:21
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu doğru karar
- İşte Galatasaray'ın üçüncü forması
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu renk kadin sporcularimiza,ve kadin taraftarlarimiza cok yakisacak,ama GS'li futbol takimina ve fubolculrina olmaz,yakismaz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 3
Yorum
karTal olmadı hakan baltayla oynarız
İsviçre Milli Takımı aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.