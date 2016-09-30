İsviçre Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

İsviçre Milli Takımı kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vladimir Petkovic tarafından açıklanan İsviçre Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri Grup maçları kadrosuna Galatasaraylı Eren Derdiyok davet edilirken, Beşiktaşlı Gökhan İnler kadroya çağrılmadı. Vladimir Petkovic, Gökhan İnler'in kadroya davet edilmemesi hakkında yaptığı açıklamada " İnler'in istediğim düzeyde değil onun için kendisini kadroya dahil etmedim" dedi.



Petkovic, uzun süre sonra İsviçre Milli Takımına davet ettiği Eren Derdiyok için ise "Ondan çık şey bekliyorum" şeklinde konuştu