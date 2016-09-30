 İsviçre Milli Takımı aday kadrosu açıklandı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    İsviçre Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

    İsviçre Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

    İsviçre Milli Takımı kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vladimir Petkovic tarafından açıklanan İsviçre Milli Takımı Dünya Kupası Elemeleri Grup maçları kadrosuna Galatasaraylı davet edilirken, Beşiktaşlı kadroya çağrılmadı. Vladimir Petkovic, Gökhan İnler'in kadroya davet edilmemesi hakkında yaptığı açıklamada " İnler'in istediğim düzeyde değil onun için kendisini kadroya dahil etmedim" dedi.

    Petkovic, uzun süre sonra İsviçre Milli Takımına davet ettiği Eren Derdiyok için ise "Ondan çık şey bekliyorum" şeklinde konuştu

    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:21
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