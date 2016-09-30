 Çalımbay’ın acı günü – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Çalımbay’ın acı günü

    Çalımbay’ın acı günü
    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hayatını kaybeden babası Bektaş Çalımbay'ın cenaze namazı İstanbul'da kılındı. Etiler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Türk Futbolu'nun pekçok ünlü ismi de katıldı. Bektaş Çalımbay'ın Sivas'a götürülecek naaşı, bugün Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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