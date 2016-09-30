Çalımbay’ın acı günü
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hayatını kaybeden babası Bektaş Çalımbay'ın cenaze namazı İstanbul'da kılındı. Etiler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Türk Futbolu'nun pekçok ünlü ismi de katıldı. Bektaş Çalımbay'ın Sivas'a götürülecek naaşı, bugün Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
Çalımbay’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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