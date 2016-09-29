Rıza Çalımbay'ın acı günü
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay (73) hayatını kaybetti.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sivas'ta taş ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonucu ayağı sakat kalan Bektaş Çalımbay'ın iki bacağı 2013 yılında Şeker hastalığı nedeniyle kesilmişti. Çalımbay için bugün ikindi namazının ardından Etiler Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Çalımbay'ın cenazesi cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve vasiyeti üzerine Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike’yi arkaya kaçır
Toplam 3
Yorum
HKAN34 ÇOK İYİ MAÇ OLACAK AMA BURASI KADIKÖY BURADAN ÇIKIŞ YOK
- Emenike’yi arkaya kaçır
Toplam 3
Yorum
FNR BU MAÇ BİZİM KAÇIŞ YOK BAŞKA ÇARESİDE YOK TAM DESTEK OLMALIYIZ TAKIMA TARAFTARSIZ OLMAZ BAŞARI HADİ KADIKÖYE AKIN EDELİM
- 'Kazanmak zorundayız'
Toplam 2
Yorum
FNR HAYDİ KADIKÖYEEEE AKIN EDELİM TARAFTAR GÖRSÜN AVRUPA
Rıza Çalımbay'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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