 Rıza Çalımbay'ın acı günü – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Rıza Çalımbay'ın acı günü

    Rıza Çalımbay'ın acı günü

    'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay (73) hayatını kaybetti.

    Son olarak Süper Lig ekiplerinden 'yı çalıştıran Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sivas'ta taş ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonucu ayağı sakat kalan Bektaş Çalımbay'ın iki bacağı 2013 yılında Şeker hastalığı nedeniyle kesilmişti. Çalımbay için bugün ikindi namazının ardından Etiler Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Çalımbay'ın cenazesi cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve vasiyeti üzerine Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:53
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