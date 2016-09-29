Muhteşem Gala
A Spor ve Altınkılıç Kefir’in sponsorluğunda düzenlenen ‘Pele: Bir Efsanenin Doğuşu’ filminin galası yapıldı. Spor camiası, gösterime yarın girecek film için bir araya geldi.
SPORA DESTEK SÜRECEK
Organizasyona Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, teknik adamlardan Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, G.Saray 2. Başkanı Nasuhi Sezgin, Beşiktaş eski yöneticilerinden yazarımız Sinan Vardar da katıldı. Altınkılıç Kefir ev sahipliğindeki gecede hazır bulunan Altınkılıç Kefir Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç ve Genel Müdür Fatih Altınkılıç marka olarak spora desteklerinin devam edeceğini belirtti.
İNANCIN HİKAYESİ
Turkuvaz Medya Grubu'nun spor sorumluları da gecede ev sahipliği yaptı. Chantier Film tarafından Türkiye'de gösterime giren Pele'nin hayatını anlatan film PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU ile tüm izleyiciler 1950'li yıllardaki Dünya futbol tarihindeki Brezilya ile nostalji yaşadı. Başarılı olmak için çalışmak kadar inanmanın da vurgulandığı film, Pele'nin başarı öyküsünün perdeye yansıması oldu.
BİR ÜLKENİN KADERİNİ ETKİLEDİ
Filmde ele alınan konu şöyle: 1958'de 17 yaşındaki Pele, Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayan golü atmıştır. Bir futbolcu olarak mucizevi yükselişi bu şekilde başlamıştır. Brezilya'nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen, sıra dışı oyun tarzıyla sıyrılan Pele, hırslı bir karaktere sahipti. Hayatı yoksulluk ve fakirlikle doluyken, Pele geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirmiştir. Vincent D'Onoforio, Brezilya koçu Feola'yı canlandırıyor. Pele'ye takma ismini veren ve onun ezeli rakibi olan Jose'yi Diego Boneta oynarken, Sue Jorge, Pele'nin babası rolünde.
GENÇLİĞİME DAMGA VURMUŞTU
Galaya katılan Fatih Terim, Pele filmi için Fotomaç'a konuştu:
"Pele, Maradona'ya kadar kayıtsız şartsız döneminin en iyisi... Benim çocukluğuma ve gençliğime damga vuran bir Pele vardı. Aslına bakarsan gençlerin de var çünkü artık kasetlerle, internet videolarıyla Pele'yi herkesin seyretme imkanı oldu. Olağanüstü bir yetenek olarak hatırlıyorum onu hep. 1966 İngiltere ve 1970 Meksika'da televizyondan takip etmiştim. Daha yeni yeni televizyon yaygınlaşıyordu."
"Tekniğiyle , zekasıyla, saha içindeki yönetimiyle, saha dışı sempatikliğiyle farklı bir oyuncuydu. İstanbul'a Santos maçı için geldiğini de hatırlıyorum ama ben Adana'daydım o zaman, izleyemedim. O dönemler hepimizin Brezilya Milli Takımı'na bir sempatisi vardı. Pele'ye de bu yüzden ayrıca sempatiyle bakılıyordu."
"Maradona geldikten sonra bu ikili mukayese edilen iki büyük oldular. Benim çok uzun yıllardır söylediğim gibi bir de Messi var, hep önlerine koyacağım. Maradona'yı 1986'da canlı izlemiştim. Hep bu mukayese oldu ama bu seviyenin öncüsü Pele'dir."
SİNAN VARDAR : Yokluk içindeki Brezilya sokaklarından Pele efsanesinin nasıl çıktığı o kadar güzel işlenmiş ki bir çırpıda sıkılmadan izliyorsunuz. Akıcı,duygu dolu. Brezilya futbolunun nasıl yükseldiğini de gözlemliyorsunuz. Film duygu yüklü. Her açıdan örnek bir film.
GÜVENÇ KURTAR: Herkese ders veren nitelikte akıcı, güzel bir film olmuş. Çok duygulanarak izledik.Futbolcuya, teknik adama ders var. İzledim çok sevdim. İkinci kez izlenebilecek bir film. Kaçırmayın!.
EVREN TURHAN: Mükemmeldi. Yokluğun içindeki Brezilya'da Pele efsanesinin doğuşunu izledik. Ailenin desteği, yeteneğin ortaya çıkarılışı, pes etmemenin önemi ve başarıya ulaşma. Süper keyifli bir film.
SERKAN KORKMAZ: Futbol her geçen gün değişiyor.Bazı açılardan gelişyor. Bazı açılardan ise ruhunu kaybettiğini düşünüyorum. Pele filmini izleyenler bu dediğimi daha iyi arnlayacaklar.
YILMAZ VURAL: Brezilya futbolunda 'Ginga' ile dogan bir Pele efsanesi bu kadar mı güzel işlenir. Akıcı, duygusal ve ders verici. Herkesin izlemesi gereken bir film yapmışlar.
OLCAY ÇAKIR: Harika bir film yapmışlar, açıkçası bu kadar başarılı bir film beklemiyordum... Çok fazla etkilendiğim sahnesi vardı... Filmde en çok ne etkiledi derseniz? Ginga... Özetle ginga; "Başkası olma, kendin ol" diyor... Özünü kaybetmiş kulüplerimize duyurulur...
AHMET AKCAN: İki açıdan güzeldi. Sosyal proje olarak işlenişi ve sinemada izlenen Dünya Kupası maçları dönemini yaşatıyor. Yıldız futbolcuyu gördüğümüz gibi yorumlamamamızı öğretiyor. O yıldız oraya gelene kadar neler çekmiş?
Yılmaz Şenol
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
- "Gökhan Gönül'ün sakatlığı..."
Toplam 13
Yorum
1903 Ben gökhan sakat olabileceğini daha transfer zamanında söylemiştim bu siteden ve dedim ki bu vatandaşın sakatlık problemi yoksa aziz yıldırım kolay kolay bırakmaz ve kendisi de gitmez demiştim dediklerim çıktı hayırlı olsun bize :)
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 7
Yorum
KR Tırtıl Ula uşağum senin kuyruğun acımış olmali,nedenmi 1 puanı zor kurtardın Cimbomdan da ondan.
- Vestel’le imzalandı
Toplam 2
Yorum
realist ne yazık ki normal ürünlere koy fb logosunu sat bizleri pek ilgilendirmiyor. ürünler yeniden çizilmeli ve sadece tekno fener bünyesinde satılmalı. biz müşterilerin ne hissettiğini hangi bütçe aralığında olduğumuzu düşünmüyorlar
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