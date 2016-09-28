 UEFA Gençlik Ligi: Altınordu: 5 - Levski Sofya: 0 – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Gençlik Ligi: Altınordu: 5 - Levski Sofya: 0

    UEFA Gençlik Ligi: Altınordu: 5 - Levski Sofya: 0

    Altınordu U19 Takımı, Gençlik Ligi 1. tur eleme maçında Bulgar ekibi Levski Sofya’yı konuk etti. , tarihinin ilk resmi Avrupa maçında Levski Sofya’yı 5-0 yendi.

    İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçta İzmir ekibi Altınordu, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı konuk etti. Lacivert-kırmızılı ekibimiz sahadan 5-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri Alican Özfesli (dk. 34 ve 61), Anıl Balakkız (dk. 36), Musa Aktaş (dk. 50) ve Enis Durak (dk. 59) (Altınordu) kaydetti.

    UEFA Gençlik Ligi
    Altınordu: 5 – Levski Sofya: 0
    Stat: İzmir Atatürk
    Hakemler: Dumitri Muntean xx (Moldova), Sergiu Beşliu xx (Moldova), Dumitru Ciobanu xx (Moldova)
    Altınordu: Ali Yanar xxx, Recep Yemişçi xx, Yusuf Arslan xxx, Ali Aydın xx, Alper Duruk xxx, Anıl Balakkız xx (Çağrı Oğuz dk. 76 xx), Selçuk Öztürk xxx, Musa Aktaş xxx (Murat Arslan dk. 62 xx), Alican Özfesli xxx (Hamit Kulya dk. 71 xx), Enis Durak xxx, Fatih Aktay xx
    Yedekler: Ozan Oruç, Seydi Kayasoy, Onur Demir, Kadir Yurttadur
    Teknik Direktör: Gökhan Ertunç
    Levski Sofya: Sheytanov x, Kabov x (Kostadinov dk. 14 x), Borislavov xx, Kalaydhziyski xx, Pavlov xx, Nedyalkov xx, Yanev xx (Borimirov dk. 56 x), Petar Ivanov xx, Stanislav Ivanov x (Soner Polat dk. 75 x), Naydenov ?, Yurukov xx
    Yedekler: Iliev, Dimitrov, Ivan Ivanov, Gavrilov
    Teknik Direktör: Dimitar Telkiyski
    Goller:
    Kırmızı kart: Georgi Nedyalkov (dk. 3) (Levski Sofya)
    Sarı kartlar: Alican Özfesli, Fatih Aktay (Altınordu), Soner Polat, Aleks Borimirov (Levski Sofya)
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:12
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