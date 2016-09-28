UEFA Gençlik Ligi: Altınordu: 5 - Levski Sofya: 0
Altınordu U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 1. tur eleme maçında Bulgar ekibi Levski Sofya’yı konuk etti. Altınordu Spor Kulübü, tarihinin ilk resmi Avrupa maçında Levski Sofya’yı 5-0 yendi.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçta İzmir ekibi Altınordu, Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya'yı konuk etti. Lacivert-kırmızılı ekibimiz sahadan 5-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri Alican Özfesli (dk. 34 ve 61), Anıl Balakkız (dk. 36), Musa Aktaş (dk. 50) ve Enis Durak (dk. 59) (Altınordu) kaydetti.
UEFA Gençlik Ligi
Altınordu: 5 – Levski Sofya: 0
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Dumitri Muntean xx (Moldova), Sergiu Beşliu xx (Moldova), Dumitru Ciobanu xx (Moldova)
Altınordu: Ali Yanar xxx, Recep Yemişçi xx, Yusuf Arslan xxx, Ali Aydın xx, Alper Duruk xxx, Anıl Balakkız xx (Çağrı Oğuz dk. 76 xx), Selçuk Öztürk xxx, Musa Aktaş xxx (Murat Arslan dk. 62 xx), Alican Özfesli xxx (Hamit Kulya dk. 71 xx), Enis Durak xxx, Fatih Aktay xx
Yedekler: Ozan Oruç, Seydi Kayasoy, Onur Demir, Kadir Yurttadur
Teknik Direktör: Gökhan Ertunç
Levski Sofya: Sheytanov x, Kabov x (Kostadinov dk. 14 x), Borislavov xx, Kalaydhziyski xx, Pavlov xx, Nedyalkov xx, Yanev xx (Borimirov dk. 56 x), Petar Ivanov xx, Stanislav Ivanov x (Soner Polat dk. 75 x), Naydenov ?, Yurukov xx
Yedekler: Iliev, Dimitrov, Ivan Ivanov, Gavrilov
Teknik Direktör: Dimitar Telkiyski
Goller:
Kırmızı kart: Georgi Nedyalkov (dk. 3) (Levski Sofya)
Sarı kartlar: Alican Özfesli, Fatih Aktay (Altınordu), Soner Polat, Aleks Borimirov (Levski Sofya)
UEFA Gençlik Ligi
Altınordu: 5 – Levski Sofya: 0
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Dumitri Muntean xx (Moldova), Sergiu Beşliu xx (Moldova), Dumitru Ciobanu xx (Moldova)
Altınordu: Ali Yanar xxx, Recep Yemişçi xx, Yusuf Arslan xxx, Ali Aydın xx, Alper Duruk xxx, Anıl Balakkız xx (Çağrı Oğuz dk. 76 xx), Selçuk Öztürk xxx, Musa Aktaş xxx (Murat Arslan dk. 62 xx), Alican Özfesli xxx (Hamit Kulya dk. 71 xx), Enis Durak xxx, Fatih Aktay xx
Yedekler: Ozan Oruç, Seydi Kayasoy, Onur Demir, Kadir Yurttadur
Teknik Direktör: Gökhan Ertunç
Levski Sofya: Sheytanov x, Kabov x (Kostadinov dk. 14 x), Borislavov xx, Kalaydhziyski xx, Pavlov xx, Nedyalkov xx, Yanev xx (Borimirov dk. 56 x), Petar Ivanov xx, Stanislav Ivanov x (Soner Polat dk. 75 x), Naydenov ?, Yurukov xx
Yedekler: Iliev, Dimitrov, Ivan Ivanov, Gavrilov
Teknik Direktör: Dimitar Telkiyski
Goller:
Kırmızı kart: Georgi Nedyalkov (dk. 3) (Levski Sofya)
Sarı kartlar: Alican Özfesli, Fatih Aktay (Altınordu), Soner Polat, Aleks Borimirov (Levski Sofya)
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
UEFA Gençlik Ligi: Altınordu: 5 - Levski Sofya: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.