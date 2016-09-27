Transfer pazarlığı Allardyce'ı görevinden etti

İngiltere A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sam Allardyce görevinden istifa etti.

Kendisini iş adamı olarak tanıtan Daily Telegraph gazetesinin muhabirleriyle federasyonun transfer kurallarının boşluklarından yararlanmak için 400 bin sterlinlik anlaşma yapan Allardyce, 67 günlük görev süresinin ardından istifa kararını aldı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, 61 yaşındaki teknik adamın büyük bir hata yaptığını kabul ettiği ve karşılıklı anlaşma sonucu istifa sürecinin gerçekleştiği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nın Malta, Slovenya, İskoçya ve İspanya ile yapacağı maçlarda Gareth Southgate'in milli takımın başında sahaya çıkacağı kaydedildi.

Bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntüleri İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Sam Allardyce'ı zor durumda bırakmıştı.

Roy Hodgson'ın istifa etmesi üzerine temmuz ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'deki görevini bırakan ve milli takım teknik direktörlüğüne getirilen 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, kendilerini Uzak Doğu'dan gelen iş adamları olarak tanıtan Daily Telegraph gazetesinin iki muhabirine, federasyonun transferle ilgili kurallarının nasıl aşılabileceği konusunda yardım etmek için 400 bin sterlin karşılığında anlaşma sağladığı görüntüler basına yansımıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu, basında çıkan haberlerin ardından iki yıllık sözleşmesi olan Sam Allardyce hakkında inceleme başlatmıştı.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 2018 Dünya Kupası grup elemelerinde ilk maçına çıkan İngiltere, deplasmanda Slovakya'yı 1-0 yenmişti.