İngiltere'de transfer pazarlığı skandalı

Bu şok haberin sahibi ise İngiltere'nin tanınmış gazetelerinden The Telegraph. Telegraph muhabirleri ile yaklaşık 10 aydır pazarlık yapan Sam Allardyce'nin tüm söyledikleri kayıt altına alınmış durumda. Sam Allardyce'ın, Uzakdoğulu işadamları olarak tanıdığı Telegraph muhabirlerine FA'nın koyduğu transfer kurallarını çiğneyebilecekleri konusunda açıklamalar yaptığı ve 400 bin sterlin karşılığı bu ayarlamaları yapabileceği ortaya çıkarıldı.

Skandal bununla da kalmıyor.



Sam Allardyce, gizli kayıt altında olduğunu bilmeden yaptığı pazarlıklarda Telegraph muhabirlerine bunu herkesin yaptığını hatta kendisinin de 2014 yılındaki Enner Valencia'nın West Ham'a transferini gerçekleştirirken oyuncunun Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da oynadığını gösterdiklerini ancak Ekvatorlu futbolcunun "3.parti" olarak bilinen kişilere ait olduğunu itiraf etti.







Telegraph muhabirleri ile 10 aylık bir görüşme sürdüren ve pazarlıkları devam ettiren 61 yaşındaki teknik adam bu görüşmelerin başlangıcında İngiltere Milli Takımı görevinde olmadığını ancak daha sonra yapılan görüşmeleri İngiltere teknik direktörü sıfatında yaptığını ve bu görevine rağmen anlaşmayı sürdürebileceğini muhabirlere söylediği yazıldı.



Sam Allardyce, bu skandal anlaşmayla birlikte muhabirlerle yaptığı sohbette eski menajer Roy Hodgson, eski milli takım antrenörü Gary Neville ve Futbol Federasyonu'nun harcamaları konusunda eleştirilerde bulundu. Allardyce "Roy Hodgson, yardımcısı Gary Neville sadece emir verirdi. Şimdi otur,şimdi kalk gibi" dedi.







İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI CLARKE "HERKESİ VE HERŞEYİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR BİLMEK VE DİNLEMEK İSTİYORUM"



Gazetelerde çıkan bu skandal durumun ardından toplantı kararı alın İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Sam Allardyce hakkında karar verecek. Federasyon başkanı Greg Clarke'ın basına yapmış olduğu açıklamada "Ben kesin bir karara varmadan önce herkesi ve herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek ve dinlemek istiyorum. Bu tarz ciddi durumlarda karar almadan önce derin bir nefes almamız gerekir" şeklinde konuştu.





