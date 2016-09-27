İngiltere'de transfer pazarlığı skandalı
İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 2008 yılından itibaren yasaklanan "3.parti" olarak bilinen kişilere ait olan oyuncuların İngiliz takımlarına transferini yasaklayan uygulamayı; İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın 400 bin sterlin karşılığında bozabileceği, gazeteciler tarafından kanıtlandı.
Skandal bununla da kalmıyor.
Sam Allardyce, gizli kayıt altında olduğunu bilmeden yaptığı pazarlıklarda Telegraph muhabirlerine bunu herkesin yaptığını hatta kendisinin de 2014 yılındaki Enner Valencia'nın West Ham'a transferini gerçekleştirirken oyuncunun Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da oynadığını gösterdiklerini ancak Ekvatorlu futbolcunun "3.parti" olarak bilinen kişilere ait olduğunu itiraf etti.
Telegraph muhabirleri ile 10 aylık bir görüşme sürdüren ve pazarlıkları devam ettiren 61 yaşındaki teknik adam bu görüşmelerin başlangıcında İngiltere Milli Takımı görevinde olmadığını ancak daha sonra yapılan görüşmeleri İngiltere teknik direktörü sıfatında yaptığını ve bu görevine rağmen anlaşmayı sürdürebileceğini muhabirlere söylediği yazıldı.
Sam Allardyce, bu skandal anlaşmayla birlikte muhabirlerle yaptığı sohbette eski menajer Roy Hodgson, eski milli takım antrenörü Gary Neville ve Futbol Federasyonu'nun harcamaları konusunda eleştirilerde bulundu. Allardyce "Roy Hodgson, yardımcısı Gary Neville sadece emir verirdi. Şimdi otur,şimdi kalk gibi" dedi.
İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI CLARKE "HERKESİ VE HERŞEYİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR BİLMEK VE DİNLEMEK İSTİYORUM"
Gazetelerde çıkan bu skandal durumun ardından toplantı kararı alın İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Sam Allardyce hakkında karar verecek. Federasyon başkanı Greg Clarke'ın basına yapmış olduğu açıklamada "Ben kesin bir karara varmadan önce herkesi ve herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek ve dinlemek istiyorum. Bu tarz ciddi durumlarda karar almadan önce derin bir nefes almamız gerekir" şeklinde konuştu.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 11:57
- Robben ve Ribery'li ders
Toplam 6
Yorum
FGB Türkiyede futbol mentalitesi yanlış çalım ve verkaç ağırlıklı premier liginde kaleyi gördüğünde şut çekme felsefesi var. Hatta burda.
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 19
Yorum
........... SENDE Mİ ISMAIL. HERKESİ KENDİN GİBİ Mİ SANDIN. FB YE YATARSAM KİMSE ANLAMAZ. FUTBOL OYNAMAYAN FB YE 86 DA YATARAK 3 PUAN HEDİYE ETTİN BE ISMAIL.. HEM FB SENİN YUVAN BE ISMAIL. KARAGÜN DOSTU BÖYLE ZAMANDA BELLİ OLUR BE ISMAIL. SENDE BUNU YAPTIN BE ISMAIL.
- Avrupa ringlerine F.Bahçe damgası
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Hadi oradan...
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