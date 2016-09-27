 A Spor, Pele’ye sponsor oldu – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    A , Pele’ye sponsor oldu

    A Spor, Pele’ye sponsor oldu
    Tarihin en iyi futbolcularından Pele, A sponsorluğunda sinemalara geliyor… "Pele: Bir efsanenin doğuşu" filmi, 'nin spor kanalı A Spor ve Altınkılıç sponsorluğundaki gala gecesiyle gösterime giriyor. Bugün 20.00'de Zorlu Center'da gerçekleştirilecek galada film Türkiye'de ilk kez gösterilecek.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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