Taraftarlar yasağın kalkmasından memnun

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbilerde yaklaşık 5 yıl önce başlayan deplasman yasağı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Arena'da 24 Eylül Cumartesi günü oynanan karşılaşmayla sona ererken, iki takımın taraftarı da yeni uygulamadan memnun kaldı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılı taraftarın da statta izlediği karşılaşmada herhangi bir sorunun yaşanmaması, sonraki derbiler için de umut verdi.

Deplasman yasağının kaldırılmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Galatasaraylı taraftarlardan Salih Deniz, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Deplasman yasağının kalkması gayet olumlu. Dostluk içerisinde güzel bir maç oldu. Deplasman yasağına karşıyız. Birlik ve beraberlik içerinde maçları izlemek daha keyifli. Yasak 5 yıldır devam ediyordu, hasretimiz bitti. Herhangi bir sorunun çıkmadığını herkes gördü. Böyle devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftar Berkant Katırcı da her zaman takımlarının yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Beşiktaş maçında da hiçbir sıkıntı çıkmadı. Böyle devam etsin. Bundan sonra bütün deplasmanlara gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftar Yusuf Durhat, yasağın kaldırılmasını olumlu gördüğünü dile getirerek, "Sonuçta iki takım taraftarının sahada olması güzel. Avrupa'da bütün takımların taraftarları deplasmana gidebiliyor. Güvenlik önlemleri alındığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Taraftarların da bilinçli olması lazım. Çünkü daha önce bir maç uğruna canlar gitti. Bir maç yüzünden böyle olayların yaşanması çok saçma." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftardan Ertuğrul Çetin ise deplasman yasağının kaldırılmasını sevinçle karşıladığını anlatarak, "İnsanların bu konuda bilinçlenmeleri lazım. Rakip de olsa birlikte bir şeyleri yapması gerekiyor. İlk maçta hiçbir sorun çıkmadı. İnşallah Türk Telekom Arena'da da bizim için öyle olur. Biz de orada sorunsuz bir maç izleriz" şeklinde görüş belirtti.