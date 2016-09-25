F.Bahçe'nin rakibi Feyenoord farklı kazandı

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 83. dakikalarda Nicolai Jörgensen, 36. dakikada Karim El Ahmadi, 88. dakikada Jens Toornstra ve 90+2. dakikada Terence Kongolo kaydetti. Ligde 7 haftada 7 galibiyet elde eden Feyenoord, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Roda ise 3 puanda kaldı.