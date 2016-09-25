 F.Bahçe'nin rakibi Feyenoord farklı kazandı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'nin rakibi farklı kazandı

    F.Bahçe'nin rakibi Feyenoord farklı kazandı

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden , Hollanda Birinci Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında ağırladığı Roda'yı 5-0 mağlup etti.

    Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 83. dakikalarda Nicolai Jörgensen, 36. dakikada Karim El Ahmadi, 88. dakikada Jens Toornstra ve 90+2. dakikada Terence Kongolo kaydetti. Ligde 7 haftada 7 galibiyet elde eden Feyenoord, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Roda ise 3 puanda kaldı.

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'nin rakibi Feyenoord farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle