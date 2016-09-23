İşte 4. ve 5. hafta programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 5. hafta, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de ise 4. hafta maçları yapılacak.
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor (Antalya)
Yarın:
13.30 Medipol Başakşehir - Osmanlıspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Hüseyin Avni Aker)
20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Arena)
25 Eylül Pazar:
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor - Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor (Ülker)
26 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
25 Eylül Pazar:
17.00 Ümraniyespor - Eskişehirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Boluspor - Samsunspor (Bolu Atatürk)
17.00 Denizlispor - Mersin İdmanyurdu (Denizli Atatürk)
19.00 Elazığspor - Giresunspor (Elazığ Atatürk)
19.00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor (Şanlıurfa GAP Arena)
19.00 Balıkesirspor - Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
26 Eylül Pazartesi:
19.00 Manisaspor - Göztepe (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Altınordu - Yeni Malatyaspor (İzmir Atatürk)
19.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Sivasspor (Kamil Ocak)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
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25 Eylül Pazar:
15.00 Sivas Belediyespor - Keçiörengücü (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Ofspor - Fatih Karagümrük (Of İlçe)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.30 Konya Anadolu Selçukspor - Nazilli Belediyespor (Büyükşehir Belediye Atatürk)
15.30 Hacettepe - Zonguldak Kömürspor (Cebeci İnönü)
16.00 Pendikspor - Anadolu Üsküdar 1908 (Pendik)
16.00 Kocaeli Birlikspor - Fethiyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
19.00 Kahramanmaraşspor - Büyükçekmece Tepecikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
20.00 Bucaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Buca)
Kırmızı Grup
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25 Eylül Pazar:
15.00 Gümüşhanespor - Tuzlaspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.30 Niğde Belediyespor - Menemen Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
15.30 Tokatspor - BUGSAŞ Spor (Tokat Gaziosmanpaşa)
16.00 İnegölspor - MKE Ankaragücü (İnegöl İlçe)
16.00 Kırklarelispor - Hatayspor (Kırklareli Atatürk)
16.00 Aydınspor 1923 - Kastamonuspor 1966 (Adnan Menderes)
16.00 Sarıyer - 1461 Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Karşıyaka - Kayseri Erciyesspor (İzmir Atatürk)
16.00 Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor (Eyüp)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
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25 Eylül Pazar:
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor - Bayburt Grup Özel İdare (Van Atatürk)
15.00 24 Erzincanspor - Kozan Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Cizrespor - Kartalspor (Cizre İlçe)
15.00 Erzin Belediyespor - Kocaelispor (Erzin İlçe)
15.30 Ankara Demirspor - Altay (TCDD Ankara Demirspor)
16.00 Gölcükspor - Kızılcabölükspor (Gölcük)
16.00 Tekirdağspor - Çorum Belediyespor (Namık Kemal)
16.00 Manavgatspor - Karacabey Birlikspor (Evrenseki)
16.00 Beylerbeyi - Sancaktepe Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)
2. Grup
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25 Eylül Pazar:
15.00 Kırıkhanspor - Düzcespor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Batman Petrolspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Batman 16 Mayıs)
15.30 Türk Metal Kırıkkalespor - Dersimspor (Fikret Karabudak)
16.00 Kemerspor 2003 - Erbaaspor (Dr. Fehmi Öncel)
16.00 Yeşil Bursa - Halide Edip Adıvarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.00 Silivrispor - Pazarspor (Silivri)
16.00 Çatalcaspor - Tire 1922 (Ziya Altınoğlu)
16.00 Dardanelspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
16.00 Derincespor - Yomraspor (İzmit İsmetpaşa)
3. Grup
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25 Eylül Pazar:
15.00 12 Bingölspor - Tarsus İdmanyurdu (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Düzyurtspor - Darıca Gençlerbirliği (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 Ankara Adliyespor - Orhangazispor (Ankara OSTİM)
16.00 Muğlaspor - Diyarbekirspor (Muğla Atatürk)
16.00 Sultanbeyli Belediyespor - Payasspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)
16.00 Bergama Belediyespor - Denizli Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
16.00 Maltepespor - Orduspor (Maltepe Hasan Polat)
16.00 Bayrampaşaspor - Elaziz Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)
19.00 Afjet Afyonspor - Sakaryaspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
- 23 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:04
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
İşte 4. ve 5. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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