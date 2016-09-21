6 kulübe şok ceza!
TFF Lisans Kurulu; Adana Demir, Buca, Denizli, K.Erciyes Manisa ve Mersin İY kulüplerine 3’er puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, dün yaptığı toplantıda verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Adana Demirspor, Bucaspor, Denizlispor, Kayseri Erciyespor, Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verildiği açıklandı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel ve Mali Kriterlere göre inceledi. Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Adana Demirspor, Bucaspor, Denizlispor, Kayseri Erciyespor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.
İŞTE LİSANS ALANLAR
İncelemeler neticesinde Kurul, Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Gaziantep- spor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerine, TFF 1.Lig'den Bandırmaspor, Boluspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Samsunspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine, Spor Toto 2. Lig'den 1461 Trabzon, Aydınspor, Bugsaş Spor Büyükçekmece Tepecik Spor, Eyüpspor, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Menemen Belediye, Ankaragücü, Nazilli Belediye, Sivas Belediye Spor, Tokatspor ve Tuzlaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi. Böylece en üst 3 ligde yer aaln kulüplerden 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı.
İŞTE LİSANS ALANLAR
İncelemeler neticesinde Kurul, Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Gaziantep- spor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerine, TFF 1.Lig'den Bandırmaspor, Boluspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Samsunspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine, Spor Toto 2. Lig'den 1461 Trabzon, Aydınspor, Bugsaş Spor Büyükçekmece Tepecik Spor, Eyüpspor, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Menemen Belediye, Ankaragücü, Nazilli Belediye, Sivas Belediye Spor, Tokatspor ve Tuzlaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi. Böylece en üst 3 ligde yer aaln kulüplerden 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
Etiketler:
Spor, TFF, 2. Lig, 2. Lig, Manisaspor
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