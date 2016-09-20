Sosyal medyadan duygusal açıklama

Sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook hesaplarından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, "Bu mesaj yazmak, muhtemelen hayatımdaki en zor şey. 14 yıldır en üst seviyede devam ettiğim milli takım kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toure, kulüp kariyerindeki yoğun antrenman programı ve maç trafiğinin bu kararı almasında etkili olmadığını belirterek, "Futbol benim için her şey demek ve kariyerimdeki yeri, çok büyük. Fildişi Sahili Milli Takımı'nı bırakma gerekçem, oyuncu olarak burada kendime yeni bir hedef bulamamam." değerlendirmesinde bulundu.

Milli formayı 113 maçta giyen Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.