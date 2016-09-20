 Sosyal medyadan duygusal açıklama – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sosyal medyadan duygusal açıklama

    Sosyal medyadan duygusal açıklama

    İngiltere ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook hesaplarından açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, "Bu mesaj yazmak, muhtemelen hayatımdaki en zor şey. 14 yıldır en üst seviyede devam ettiğim milli takım kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Toure, kulüp kariyerindeki yoğun antrenman programı ve maç trafiğinin bu kararı almasında etkili olmadığını belirterek, " benim için her şey demek ve kariyerimdeki yeri, çok büyük. Fildişi Sahili Milli Takımı'nı bırakma gerekçem, oyuncu olarak burada kendime yeni bir hedef bulamamam." değerlendirmesinde bulundu.

    Milli formayı 113 maçta giyen Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosyal medyadan duygusal açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.