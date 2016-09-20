Sosyal medyadan duygusal açıklama
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Toure, kulüp kariyerindeki yoğun antrenman programı ve maç trafiğinin bu kararı almasında etkili olmadığını belirterek, "Futbol benim için her şey demek ve kariyerimdeki yeri, çok büyük. Fildişi Sahili Milli Takımı'nı bırakma gerekçem, oyuncu olarak burada kendime yeni bir hedef bulamamam." değerlendirmesinde bulundu.
Milli formayı 113 maçta giyen Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 16:23
- Vali Şahin'den 'deplasman yasağı' açıklaması
Toplam 2
Yorum
Guest Takımını deplasmanda desteklemek ve izlemek bir haktır ama HOLİGANİZM buna en büyük engeldir!! Canlar gitmesin, Yasağa devam daha iyi gibi..
- Özbek ve Orman'dan dostluk mesajı
Toplam 4
Yorum
dnz istanbul takımlarında imkasızı deniyorlar. ev sahibi takım yenerse, ya da en kötü ihtimalle berabere kalırsa olay çıkmayabilir. ama yenilgi durumunda stad çıkışını cehenneme çevirirler.
- ‘TFF Beşiktaş’ı kolluyor’
Toplam 43
Yorum
Siyah-Beyaz1903 bu cok bilmis mahmut uslu dan ancak futbol yorumcusu olur kulüp felan yönetemez daha kendi takimin halinden haberdar degil kalkmis baska takimlari konusuyor ama bizim icin hava hos istediyin kadar konus sonucta biz isimize bakiyoruz.
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