 Çakır, FIFA seminerinde – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Çakır, seminerinde

    Çakır, FIFA seminerinde
    kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupa Aday Hakem Semineri'ne katıldı. Katılımcı hakemlere atletik testlerin uygulanacağı seminerde 'dan 20 aday hakem yer alıyor.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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