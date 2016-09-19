Avrupa'da Türk futbolcuların haftası

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) oynayan Emre Mor ve Yunus Mallı, İngiltere Premier Lig 'de mücadele eden İlkay Gündoğan, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) forma giyen Enes Ünal ve Bilal Başaçıkoğlu, bu hafta gösterdikleri performansla Türk futbolseverlerin göğsünü kabarttı.

İngiliz kulübü Manchester City'nin 2015 yazında Bursaspor'dan transfer ettikten sonra Genk ve NAC Breda'ya kiraladığı Enes Ünal, Twente formasıyla girdiği 2016-17 sezonundaki formunu, Eredivisie'nin 6. haftasında da sürdürdü.

Twente'nin, Ado den Haag'ı 4-1 yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran 19 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 karşılaşmada attığı 5 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğuna oturdu. Enes ayrıca, 1967'deki ilk 4 lig maçında 5 gol kaydeden Dick van Dijk'tan sonra Twente tarihinde bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

Hollanda liginde top koşturan bir diğer Türk oyuncu Bilal Başaçıkoğlu da zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta, oyuna sonradan girmesine rağmen takımı Feyenoord'un, PSV deplasmanından 1-0 galip ayrılmasında önemli rol oynadı. 63. dakikada oyuna dahil olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Botteghin'in 82. dakikada attığı golün pasını verdi.

- Emre ve İlkay golle tanıştı

Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un sezon öncesinde kadrosuna kattığı Emre Mor, Bundesliga'nın 3. haftasında yeni formasıyla ilk resmi golünü attı.

Darmstadt'ı 6-0 yendikleri mücadelenin 64. dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki milli futbolcu, ligde Borussia Dortmund formasını ilk kez giydi. Oyunuyla beğeni toplayan Emre, 88. dakikada takımının son golünü kaydetti.

Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan da 27 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer olduğu Manchester City'de, ağları ilk defa sarstı. Manchester City ile ilk lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 72 dakika süre aldığı Bournemouth müsabakasının 66. dakikasında yeni takımındaki ilk golünü attı. Sezona Pep Guardiola yönetiminde iddialı başlayan City, Bournemouth'u 4-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

- Yunus'tan 1 gol, 1 asist

Bundesliga ekiplerinden Mainz'da oynayan milli futbolcu Yunus Mallı ise ligin 3. haftasında Augsburg deplasmanından 3-1 galip ayrıldıkları karşılaşmayı, 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Mainz, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus'un ligdeki ilk golüne imza attığı mücadelede, 3 puanla tanıştı.