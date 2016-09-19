Avrupa'da Türk futbolcuların haftası
Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Türk futbolcular Enes Ünal, Emre Mor, Yunus Mallı, İlkay Gündoğan ve Bilal Başaçıkoğlu, bu hafta skora yaptıkları katkıyla öne çıktı.
İngiliz kulübü Manchester City'nin 2015 yazında Bursaspor'dan transfer ettikten sonra Genk ve NAC Breda'ya kiraladığı Enes Ünal, Twente formasıyla girdiği 2016-17 sezonundaki formunu, Eredivisie'nin 6. haftasında da sürdürdü.
Twente'nin, Ado den Haag'ı 4-1 yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran 19 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 karşılaşmada attığı 5 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğuna oturdu. Enes ayrıca, 1967'deki ilk 4 lig maçında 5 gol kaydeden Dick van Dijk'tan sonra Twente tarihinde bunu başaran ikinci futbolcu oldu.
Hollanda liginde top koşturan bir diğer Türk oyuncu Bilal Başaçıkoğlu da zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta, oyuna sonradan girmesine rağmen takımı Feyenoord'un, PSV deplasmanından 1-0 galip ayrılmasında önemli rol oynadı. 63. dakikada oyuna dahil olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Botteghin'in 82. dakikada attığı golün pasını verdi.
- Emre ve İlkay golle tanıştı
Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'un sezon öncesinde kadrosuna kattığı Emre Mor, Bundesliga'nın 3. haftasında yeni formasıyla ilk resmi golünü attı.
Darmstadt'ı 6-0 yendikleri mücadelenin 64. dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki milli futbolcu, ligde Borussia Dortmund formasını ilk kez giydi. Oyunuyla beğeni toplayan Emre, 88. dakikada takımının son golünü kaydetti.
Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan da 27 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer olduğu Manchester City'de, ağları ilk defa sarstı. Manchester City ile ilk lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 72 dakika süre aldığı Bournemouth müsabakasının 66. dakikasında yeni takımındaki ilk golünü attı. Sezona Pep Guardiola yönetiminde iddialı başlayan City, Bournemouth'u 4-0 yenerek 5'te 5 yaptı.
- Yunus'tan 1 gol, 1 asist
Bundesliga ekiplerinden Mainz'da oynayan milli futbolcu Yunus Mallı ise ligin 3. haftasında Augsburg deplasmanından 3-1 galip ayrıldıkları karşılaşmayı, 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Mainz, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus'un ligdeki ilk golüne imza attığı mücadelede, 3 puanla tanıştı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:23
- Olmak ya da olmamak
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- “Kafa”lara çare bulmalıyız
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Yorum
gfb ozan heryerde kötü aynı mereles
- Arı gibi çalışıyor
Toplam 4
Yorum
eşref kara adamı hoca yaptılar çıktılar bilmiyorum varsa yazsınlar bir takım maçı 1 adam değiştirerek nasıl tamamlar bu adamda normal değil,ayrıca snejder den korkuyor
Avrupa'da Türk futbolcuların haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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