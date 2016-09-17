Enes Ünal şova devam ediyor

Manchester City'nin geçtiğimiz yaz Twente'ye kiraladığı Enes Ünal, Eredivisie'de fırtına gibi esiyor.

Takımının bu hafta sahasında Den Haag'ı konuk ettiği maça harika bir başlangıç yapan genç yıldız, 13. dakikada kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden harika bir frikik golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 19 yaşındaki oyuncu, bu kez de kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak durumu 2-0'a getirdi. Enes, 70. dakikada oyundan alınırken, Twente de maçı 4-1'lik galibiyetle tamamladı.

Öte yandan milli yıldız Twente tarihinin Dick van Dijk'ten sonra (1967) ligde ilk dört haftada beş gole ulaşan ikinci futbolcusu oldu.

