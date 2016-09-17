 Enes Ünal şova devam ediyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    şova devam ediyor

    Enes Ünal şova devam ediyor

    Kiralık olarak forması giyen milli oyuncu, gollerine devam ediyor

    Manchester City'nin geçtiğimiz yaz 'ye kiraladığı , Eredivisie'de fırtına gibi esiyor.

    Takımının bu hafta sahasında 'ı konuk ettiği maça harika bir başlangıç yapan genç yıldız, 13. dakikada kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden harika bir frikik golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

    35. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 19 yaşındaki oyuncu, bu kez de kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak durumu 2-0'a getirdi. Enes, 70. dakikada oyundan alınırken, Twente de maçı 4-1'lik galibiyetle tamamladı.

    Öte yandan milli yıldız Twente tarihinin Dick van Dijk'ten sonra (1967) ligde ilk dört haftada beş gole ulaşan ikinci futbolcusu oldu.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:36
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