Enes Ünal şova devam ediyor
Kiralık olarak Twente forması giyen milli oyuncu, gollerine devam ediyor
Manchester City'nin geçtiğimiz yaz Twente'ye kiraladığı Enes Ünal, Eredivisie'de fırtına gibi esiyor.
Takımının bu hafta sahasında Den Haag'ı konuk ettiği maça harika bir başlangıç yapan genç yıldız, 13. dakikada kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden harika bir frikik golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
35. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 19 yaşındaki oyuncu, bu kez de kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak durumu 2-0'a getirdi. Enes, 70. dakikada oyundan alınırken, Twente de maçı 4-1'lik galibiyetle tamamladı.
Öte yandan milli yıldız Twente tarihinin Dick van Dijk'ten sonra (1967) ligde ilk dört haftada beş gole ulaşan ikinci futbolcusu oldu.
İY | Twente 2-0 Ado Den Haag— Fotomaç (@fotomac) 17 Eylül 2016
?? 13' Enes Ünal
?? 35' Enes Ünal https://t.co/g4j0Mlss6u pic.twitter.com/xDgofjNEfY
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:36
- Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Toplam 12
Yorum
matehuk ya kardeşim bu 5 e 2 top kapma ve pas çalışmasını pereıra da her antremanda yaptırıyodu. yönetimin bulduğu hocaya bak ya sanki pereıranın daha yaşlısını aramışlar da bulmuşlar, yönetimin çılgınca hareketleri taraftarı bıktırdı.. bırakma zamanı geldi geçiyor sayın aziz ve yönetimi. taraftar bu kulubün tek sahibi, unutmayın
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 10
Yorum
kartal ali eren restorana gitmeye paran var yıllarca beşiktaş sayesinde para kazandın şimdimi hesap yapıyorsun biz sen yokken ne yaparız acıyorum size valla
- Fener’de deprem!
Toplam 112
Yorum
somalı bu haftada yenilirse salıyı istanbulda görmez herhalde, yönetim pareirayı arayıp biz ettik sen etme gel der artık
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