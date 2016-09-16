İşte futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları oynanacak, Spor Toto 2. ve 3. Lig'e ise 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
19.00 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)
18 Eylül Pazar:
17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)
20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
19 Eylül Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Bugün:
19.00 Eskişehirspor-Elazığspor (Eskişehir Atatürk)
Yarın:
17.00 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Malatya İnönü)
17.00 Giresunspor-Manisaspor (Giresun Atatürk)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Samsunpsor (Mersin)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Şanlıurfaspor (İzmir Atatürk)
18 Eylül Pazar:
16.00 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Sivasspor-Denizlispor (Sivas 4 Eylül)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
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Bugün:
16.00 Fatih Karagümrük-Bucaspor (Vefa)
Yarın:
15.30 Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Devrek İlçe)
15.30 Keçiörengücü-Kocaeli Birlikspor (Ankara Aktepe)
16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Hacettepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Anadolu Üsküdar 1908-Sivas Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)
16.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)
16.00 İstanbulspor-Kahramanmaraşspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kazım Karabekir)
20.00 Fethiyespor-Ofspor (Fethiye İlçe)
Kırmızı Grup
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Yarın:
15.00 Hatayspor-Aydınspor 1923 (Antakya Atatürk)
15.00 1461 Trabzon-Niğde Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 BUGSAŞ Spor-Gümüşhanespor (Ankara OSTİM)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)
15.30 MKE Ankaragücü-Karşıyaka (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
15.30 Kayseri Erciyesspor-Kırklarelispor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
16.00 Tuzlaspor-İnegölspor (Tuzla Belediye)
16.00 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
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Yarın:
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Erzin Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Çorum Belediyespor-Gölcükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.30 Kozan Belediyespor-Beylerbeyi (İsmet Atlı)
16.00 Kızılcabölükspor-24 Erzincanspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Kartalspor-Ankara Demirspor (Kartal)
16.00 Altay-Tekirdağspor (Buca İlçe)
16.00 Kütahyaspor-Manavgatspor (Dumlupınar)
16.00 Karacabey Birlikspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
19.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)
- 2. Grup
Yarın:
15.00 Yomraspor-Kırıkhanspor (Yomra İlçe)
15.00 Pazarspor-Kemerspor 2003 (Pazar İlçe)
15.00 Dersimspor-Batman Petrolspor (Tunceli Atatürk)
15.30 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)
15.30 Düzcespor-Türk Metal Kırıkkalespor (Düzce 18 Temmuz)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Derincespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Tire 1922-Yeşil Bursa (Tire 4 Eylül)
16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Silivrispor (Bodrum İlçe)
16.00 Halide Edip Adıvarspor-Dardanelspor (Vefa)
3.Grup
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Yarın:
15.00 Elaziz Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Orduspor-Muğlaspor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Diyarbekirspor-12 Bingölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Payasspor-Afjet Afyonspor (Payas İlçe)
16.00 Orhangazispor-Maltepespor (Orhangazi İlçe)
16.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Ankara Adliyespor (Denizli Atatürk)
16.00 Darıca Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor (Darıca İlçe)
18.30 Tarsus İdmanyurdu-Bayrampaşa (Tarsus İlçe)
19.00 Sakaryaspor-Düzyurtspor (Sakarya Atatürk)
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:10
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İşte futbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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