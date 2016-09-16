İşte futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları oynanacak, Spor Toto 2. ve 3. Lig'e ise 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
19.00 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)
18 Eylül Pazar:
17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)
20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
19 Eylül Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Bugün:
19.00 Eskişehirspor-Elazığspor (Eskişehir Atatürk)
Yarın:
17.00 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Malatya İnönü)
17.00 Giresunspor-Manisaspor (Giresun Atatürk)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Samsunpsor (Mersin)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Şanlıurfaspor (İzmir Atatürk)
18 Eylül Pazar:
16.00 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Sivasspor-Denizlispor (Sivas 4 Eylül)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
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Bugün:
16.00 Fatih Karagümrük-Bucaspor (Vefa)
Yarın:
15.30 Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Devrek İlçe)
15.30 Keçiörengücü-Kocaeli Birlikspor (Ankara Aktepe)
16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Hacettepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Anadolu Üsküdar 1908-Sivas Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)
16.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)
16.00 İstanbulspor-Kahramanmaraşspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kazım Karabekir)
20.00 Fethiyespor-Ofspor (Fethiye İlçe)
Kırmızı Grup
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Yarın:
15.00 Hatayspor-Aydınspor 1923 (Antakya Atatürk)
15.00 1461 Trabzon-Niğde Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 BUGSAŞ Spor-Gümüşhanespor (Ankara OSTİM)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)
15.30 MKE Ankaragücü-Karşıyaka (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
15.30 Kayseri Erciyesspor-Kırklarelispor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
16.00 Tuzlaspor-İnegölspor (Tuzla Belediye)
16.00 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
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Yarın:
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Erzin Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.30 Çorum Belediyespor-Gölcükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.30 Kozan Belediyespor-Beylerbeyi (İsmet Atlı)
16.00 Kızılcabölükspor-24 Erzincanspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Kartalspor-Ankara Demirspor (Kartal)
16.00 Altay-Tekirdağspor (Buca İlçe)
16.00 Kütahyaspor-Manavgatspor (Dumlupınar)
16.00 Karacabey Birlikspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
19.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)
- 2. Grup
Yarın:
15.00 Yomraspor-Kırıkhanspor (Yomra İlçe)
15.00 Pazarspor-Kemerspor 2003 (Pazar İlçe)
15.00 Dersimspor-Batman Petrolspor (Tunceli Atatürk)
15.30 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)
15.30 Düzcespor-Türk Metal Kırıkkalespor (Düzce 18 Temmuz)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Derincespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Tire 1922-Yeşil Bursa (Tire 4 Eylül)
16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Silivrispor (Bodrum İlçe)
16.00 Halide Edip Adıvarspor-Dardanelspor (Vefa)
3.Grup
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Yarın:
15.00 Elaziz Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Atatürk)
15.00 Orduspor-Muğlaspor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Diyarbekirspor-12 Bingölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Payasspor-Afjet Afyonspor (Payas İlçe)
16.00 Orhangazispor-Maltepespor (Orhangazi İlçe)
16.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Ankara Adliyespor (Denizli Atatürk)
16.00 Darıca Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor (Darıca İlçe)
18.30 Tarsus İdmanyurdu-Bayrampaşa (Tarsus İlçe)
19.00 Sakaryaspor-Düzyurtspor (Sakarya Atatürk)
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:10
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
İşte futbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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