İşte futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

19.00 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)

18 Eylül Pazar:

17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)

20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)

19 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Elazığspor (Eskişehir Atatürk)

Yarın:

17.00 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Malatya İnönü)

17.00 Giresunspor-Manisaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Samsunpsor (Mersin)

19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Şanlıurfaspor (İzmir Atatürk)

18 Eylül Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Sivasspor-Denizlispor (Sivas 4 Eylül)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

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Bugün:

16.00 Fatih Karagümrük-Bucaspor (Vefa)

Yarın:

15.30 Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Devrek İlçe)

15.30 Keçiörengücü-Kocaeli Birlikspor (Ankara Aktepe)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Hacettepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Anadolu Üsküdar 1908-Sivas Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

16.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)

16.00 İstanbulspor-Kahramanmaraşspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kazım Karabekir)

20.00 Fethiyespor-Ofspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

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Yarın:

15.00 Hatayspor-Aydınspor 1923 (Antakya Atatürk)

15.00 1461 Trabzon-Niğde Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 BUGSAŞ Spor-Gümüşhanespor (Ankara OSTİM)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)

15.30 MKE Ankaragücü-Karşıyaka (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Kırklarelispor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

16.00 Tuzlaspor-İnegölspor (Tuzla Belediye)

16.00 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

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Yarın:

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Erzin Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Çorum Belediyespor-Gölcükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.30 Kozan Belediyespor-Beylerbeyi (İsmet Atlı)

16.00 Kızılcabölükspor-24 Erzincanspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Kartalspor-Ankara Demirspor (Kartal)

16.00 Altay-Tekirdağspor (Buca İlçe)

16.00 Kütahyaspor-Manavgatspor (Dumlupınar)

16.00 Karacabey Birlikspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

19.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)

- 2. Grup

Yarın:

15.00 Yomraspor-Kırıkhanspor (Yomra İlçe)

15.00 Pazarspor-Kemerspor 2003 (Pazar İlçe)

15.00 Dersimspor-Batman Petrolspor (Tunceli Atatürk)

15.30 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)

15.30 Düzcespor-Türk Metal Kırıkkalespor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Derincespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

16.00 Tire 1922-Yeşil Bursa (Tire 4 Eylül)

16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Silivrispor (Bodrum İlçe)

16.00 Halide Edip Adıvarspor-Dardanelspor (Vefa)

3.Grup

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Yarın:

15.00 Elaziz Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Elazığ Atatürk)

15.00 Orduspor-Muğlaspor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Diyarbekirspor-12 Bingölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Payasspor-Afjet Afyonspor (Payas İlçe)

16.00 Orhangazispor-Maltepespor (Orhangazi İlçe)

16.00 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Ankara Adliyespor (Denizli Atatürk)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor (Darıca İlçe)

18.30 Tarsus İdmanyurdu-Bayrampaşa (Tarsus İlçe)

19.00 Sakaryaspor-Düzyurtspor (Sakarya Atatürk)