 Burak Yılmaz gollerine devam ediyor – Fotomaç – 14 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

    Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

    Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle deplasmanda Liaoning'i 2-0 yendi.

    Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı gollerle deplasmanda Liaoning'i 2-0 mağlup etti.

    Ligin erteleme maçında Liaoning ile Beijing Guoan, Liaoning Panjin Stadı'nda karşılaştı. İki takım da yakaladığı pozisyonlardan faydalanamayınca ilk yarı golsüz sonuçlandı.

    İlk 11'de başladığı mücadelenin 77. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında sarı kart gören Burak, 89. dakikada bir gole daha imza atarak Beijing Guoan'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.

    Üst üste 4 karşılaşmada fileleri havalandıran milli futbolcu, bu sezon 11. maçında 6. golünü kaydetti.

    Dört hafta sonra galip gelen Beijing Guoan, puanını 32'ye çıkararak, 24. haftası sona eren ligde maç eksiğiyle 7. sıraya yükseldi. Liaoning ise 29 puanda kalarak 11'inciliğe geriledi.

    1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:18
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