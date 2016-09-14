Burak Yılmaz gollerine devam ediyor
Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle deplasmanda Liaoning'i 2-0 yendi.
Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı gollerle deplasmanda Liaoning'i 2-0 mağlup etti.
Ligin erteleme maçında Liaoning ile Beijing Guoan, Liaoning Panjin Stadı'nda karşılaştı. İki takım da yakaladığı pozisyonlardan faydalanamayınca ilk yarı golsüz sonuçlandı.
İlk 11'de başladığı mücadelenin 77. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında sarı kart gören Burak, 89. dakikada bir gole daha imza atarak Beijing Guoan'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.
Üst üste 4 karşılaşmada fileleri havalandıran milli futbolcu, bu sezon 11. maçında 6. golünü kaydetti.
Dört hafta sonra galip gelen Beijing Guoan, puanını 32'ye çıkararak, 24. haftası sona eren ligde maç eksiğiyle 7. sıraya yükseldi. Liaoning ise 29 puanda kalarak 11'inciliğe geriledi.
- 14 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:18
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Burak Yılmaz gollerine devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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